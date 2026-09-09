Mueren 13 alpinistas tras avalancha en Rusia; ¿quiénes eran?

Una avalancha registrada en el monte Mizhirgi, en la región rusa de Kabardia-Balkaria, dejó hasta el momento 13 alpinistas muertos, mientras las autoridades continúan con la búsqueda de otras cinco personas cuyo paradero permanece desconocido.

El accidente ocurrió el domingo en la garganta de Bezengi, una zona montañosa del Cáucaso que alberga algunos de los picos más elevados de Rusia. El grupo de escaladores fue sorprendido por una combinación de desprendimientos de piedra y nieve provocados por las condiciones meteorológicas.

Las labores de rescate continúan en medio de condiciones complicadas debido al terreno accidentado y al riesgo de nuevos desprendimientos. Durante los trabajos incluso se registró una nueva avalancha de hielo y nieve, aunque este incidente no dejó víctimas.

The moment an avalanche came down in the mountains of Kabardino-Balkaria



A mass of snow that descended from an altitude of 5,000 meters buried a group of 15 climbers in the Bezengi Gorge.



According to preliminary data, seven people were killed.



Official EMERCOM reports from… pic.twitter.com/DsHHN6bXo5 — Russian Market (@runews) September 7, 2026

¿Quiénes eran los alpinistas que murieron en la avalancha de Rusia?

De acuerdo con el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, un grupo integrado por 33 escaladores fue alcanzado por la avalancha alrededor de las 17:00 horas del domingo. Según la información de medios locales, los integrantes contaban con experiencia en alpinismo y el grupo conocía especialmente bien la zona de Bezengi.

Entre las víctimas se encuentra Albert Izotov, reconocido instructor de montañismo originario de San Petersburgo. Izotov se dedicaba a preparar en actividades de montaña a integrantes de las fuerzas de seguridad y tenía experiencia en la región donde ocurrió el accidente.

La información sobre la composición del grupo también ha sido vinculada con personal de seguridad. De acuerdo con fuentes citadas por el diario económico ruso Kommersant, entre las personas que se encontraban en Bezengi había 12 integrantes de la Guardia Nacional y otros miembros del personal de seguridad, quienes se habían desplazado al lugar para realizar entrenamiento de montaña.

Mientras continúan los trabajos para localizar a los desaparecidos, las autoridades enfrentan las dificultades propias del terreno y la posibilidad de que ocurran nuevos desprendimientos de nieve y hielo.

Para apoyar las labores fue enviado un equipo de rescate de montaña, incluido un helicóptero Mi-8, hacia la zona del cañón de Bezengi. Las autoridades han advertido que las condiciones del terreno representan un riesgo para los equipos que participan en la búsqueda.

El Comité de Investigación de Rusia informó además que abrió una investigación por presunta “negligencia” relacionada con el accidente. El objetivo de la pesquisa es determinar las causas y circunstancias que llevaron a la avalancha que sorprendió al grupo de escaladores.

Por ahora, las labores de búsqueda y rescate continúan en el monte Mizhirgi, mientras las autoridades intentan localizar a los cinco alpinistas que permanecen desaparecidos.

Russian rescuers nearly get wiped out by second avalanche during search in Bezengi Gorge



It's already Russia's deadliest avalanche disaster in 25 years — 13 confirmed dead, 4 still missing pic.twitter.com/XWUZpig57b — RTRussia (@RT_Russia_) September 9, 2026

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