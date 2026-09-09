Durante una llamada telefónica

Estados Unidos pide a Rusia el fin de la guerra

Donald Trump pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, acelerar el fin de la guerra en Ucrania; ambos coincidieron en que un acuerdo permitiría restablecer por completo las relaciones entre Washington y Moscú

UN EDIFICIO destruido tras un ataque con misiles rusos en Kiev, ayer.
UN EDIFICIO destruido tras un ataque con misiles rusos en Kiev, ayer. Foto: AP
Por:
La Razón Online

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer a su homólogo ruso, Vladimir Putin, acelerar el fin de la guerra en Ucrania durante una llamada telefónica de una hora.

Según el Kremlin, ambos coincidieron en que un acuerdo permitiría restablecer por completo las relaciones entre Wa shington y Moscú, con posibles beneficios comerciales y económicos.

El asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, dijo que el mandatario estadounidense quiere alcanzar un avance antes de que termine su mandato, en enero de 2029. La conversación, la primera desde el 4 de julio, ocurrió después de las visitas a Moscú y Kiev de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

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Aunque el Kremlin calificó los contactos de constructivos, las negociaciones no produjeron acuerdos. Rusia mantiene sus demandas sobre Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jerson, mientras Ucrania rechaza ceder territorio. Asimismo, Vladimir Putin también afirmó que Rusia no tiene planes agresivos contra Europa. En tanto, el canciller Serguéi Lavrov sostuvo que Moscú continuará las conversaciones con Wa shington, pero consideró que la diplomacia y los combates pueden avanzar al mismo tiempo.

Horas después de una tregua de tres días, Rusia reanudó los ataques contra Kiev con drones y misiles.

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