Así son los uniformes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos que causan polémica | FOTOS

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó el 6 de septiembre una imagen generada con Inteligencia Artificial en la que se puede apreciar cómo será el nuevo uniforme de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, y estos generaron polémica.

El domingo pasado Donald Trump realizó una publicación; or medio de la red social Truth, en la que se muestra el color, características y elementos que tendrá la próxima generación de la Fuerza Espacial (Space Force) estadounidense.

De manera inmediata, los internauras comenzaron a comparar el uniforme con algunos atuendos que han aparecido en películas y series, e incluso compartieron imágenes generadas con Inteligencia Artificial en donde aparentan estar en el mundo de Star Wars.

JUST IN: Move over, West Point and Annapolis—the next military academy has its sights on space.



President Donald Trump announcing plans to sign an executive order creating the U.S. Space Academy, a dedicated training ground for the nation's Space Force.



Designed to sit… pic.twitter.com/uWaIne7BtY — Fox News (@FoxNews) August 28, 2026

Uniformes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos

El uniforme de la Fuerza Espacial de Estados Unidos está inspirado “en la disciplina y funcionalidad del uniforme de Starship Trooper. Modernizado para los guardianes del dominio especial” de acuerdo con la imagen.

Este uniforme tendrá una paleta de color específica:

Gris espacial

Negro medianoche

Gris plata

Negro satinado

En el cuello llevará la insignia de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, en los hombros llevará unos detalles de color negro y gris plata, y en la manga tendrá un parche con la insignia de la institución.

Este uniforme también lleva una gorra de uniforme de gala, insignias con el rango de cada elemento, y una hebilla que también lleva la insignia de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

TRUMP: Posts image of next-generation United States Space Force service dress uniform pic.twitter.com/LjTnP1A1EQ — Trump Truths (@trumptruthsbot) September 6, 2026

En julio del 2026, la Fuerza Espacial anunció que se brindará una bonificación de 25 mil dólares a los nuevos reclutas que se comprometan a servir por un periodo mínimo de ocho años en servicio activo, con la finalidad de aumentar el número de miembros actuales.

The next generation takes the stage.



Applications are open for the 2026 Patriot Games, a national athletic competition bringing together high school athletes ages 14–17 from across the country during America’s 250th celebration.



Learn more and apply ⬇️https://t.co/2po2gJbhG4 pic.twitter.com/ODmrHZEz7V — United States Space Force (@USSpaceForce) July 3, 2026

Además de compararlos con películas y series de ciencia ficción, algunas personas han señalado que estos uniformes se asemejan a la indumentaria militar nazi debido a la inspiración en “Starship Trooper”.

Esta película de 1997; dirigida por Paul Verhoven, tiene inspiración en películas de Leni Riefenstahl, e incluso uno de los soldados que aparecen tiene un uniforme de las SS. (Schutzstaffel); de acuerdo con lo escrito en The Guardian por el propio director.

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