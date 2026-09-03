Trump presume giro latinoamericano

ARGENTINA, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú tienen gobiernos alineados con Washington. Por su parte, Brasil y México mantienen gobiernos de izquierda

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su influencia ha contribuido a varios cambios de gobierno en América Latina y presumió que países antes gobernados por la izquierda ahora se acercan a Washington.

“Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos están yendo hacia la derecha”, declaró ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El magnate aseguró que muchos países de la región no respetaban a Estados Unidos hace dos años, pero sostuvo que esa situación cambió y que a Washington le está “yendo muy bien en Sudamérica, en Latinoamérica”.

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Como ejemplo mencionó a Colombia, donde el ultraderechista Abelardo de la Espriella llegó al poder tras suceder al izquierdista Gustavo Petro, luego de varios años de tensiones entre Bogotá y EU.

El republicano, quien respaldó electoralmente a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta, se atribuyó parte de su triunfo al señalar que “no era el favorito” durante los comicios.

Donald Trump también destacó su relación con el presidente argentino, Javier Milei, y afirmó que ayudó a ganar elecciones a “muchas personas” en ese país.

Sobre Brasil, aseguró que mantiene “una buena relación” con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a las diferencias entre ambos gobiernos.