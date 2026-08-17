Tlaxcala estrena un Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó junto a Fernando Landeros Verdugo la puesta en marcha del nuevo complejo en Tlaxcala.

Tlaxcala estrena el Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala (CRIAT), un espacio que transformará la vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo. La Fundación Teletón México lo califica como “el mejor centro de rehabilitación del país”. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y Fernando Landeros Verdugo, presidente de Teletón, encabezaron su inauguración.

Este modelo es inédito: el CRIAT fue construido, equipado y es operado en su totalidad con 600 millones de pesos de recursos del Gobierno de Tlaxcala. Teletón, por su parte, aportó tres décadas de conocimiento y experiencia especializada. Landeros Verdugo fundamentó su valoración en la vasta trayectoria de Teletón, con casi un millón de infantes atendidos. “Tlaxcala tiene el mejor centro de rehabilitación del país”, afirmó.

El proyecto cuenta con el respaldo metodológico de la Fundación Teletón México y la colaboración institucional del Sistema Estatal DIF. ı Foto: Especial.

La gobernadora Cuéllar Cisneros subrayó que esta inversión pública cumple una promesa: acercar servicios especializados de alto nivel a las familias tlaxcaltecas, evitando buscar atención fuera del estado. Recordó que el proyecto nació de su experiencia como maestra de educación especial hace 25 años.

El centro, con más de 12 mil 500 metros cuadrados, tiene capacidad para atender hasta mil 150 menores al año. Actualmente, brinda atención a 479 niñas, niños y adolescentes. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, apoyará a las familias para cubrir el costo de los tratamientos.

Mariana Espinosa de los Monteros, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, enfatizó que el CRIAT responde a la necesidad de miles de familias que antes recorrían kilómetros en busca de terapias. El centro ofrece Clínica de Autismo, rehabilitación física, hidroterapia, neurología infantil y terapia de lenguaje, entre otros servicios de vanguardia.

Con la puesta en marcha del CRIAT, Tlaxcala inicia una nueva etapa en la atención a la discapacidad y el autismo. La inversión pública y la experiencia especializada se traducen en oportunidades concretas de autonomía e inclusión para sus ciudadanos más jóvenes.

El esquema de operación incluye la participación de la Secretaría de Bienestar para respaldar el acceso a los tratamientos especializados. ı Foto: Especial.

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JVR