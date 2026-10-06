Antes y después de Cindy Tamez: FOTOS de la creadora de contenido de Nuevo León

La creadora de contenido Cindy Tamez se convirtió en noticia nacional luego de haber sido localizada sin vida junto a sus tres hijos y su pareja sentimental en Nuevo León, la Fiscalía continúa con la investigación que la señala como posible responsable.

Una tragedia se registró a finales de septiembre en Montemorelos, Nuevo León, pues una mujer y un menor de edad fueron localizados sin vida al interior de un vehículo, mientras que en una vivienda cercana también se localizaron a dos menores de edad y un hombre sin vida.

Lugar en donde fueron localizados los cuerpos sin vida de Cindy, sus tres hijos, y su pareja sentimental ı Foto: Redes Sociales

Poco después, el Gobierno Municipal de Montemorelos confirmó las identidades de las víctimas mortales de esta tragedia: Cinthia Abigail Tamez Rivera, Leodegario Moya Garza, y los menores de edad Bruno, Christian y Gustavo.

Pese a que la investigación continúa abierta, se señala como presunta responsable a Tamez Rivera, conocida en redes sociales como Cindy Tamez, quien habría asesinado con un arma de fuego a su pareja sentimental y a sus tres hijos para posteriormente quitarse la vida.

Publicación del Gobierno Municipal de Montemorelos sobre la muerte de Cindy Tamez y su familia ı Foto: Redes Sociales

Antes y después de Cindy Tamez

Cindy Tamez cuenta con más de 90 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok, en donde comenzó a compartir contenido desde el 26 de abril del 2025 hasta septiembre pasado, cuando sucedió el trágico descenlace.

En sus últimas publicaciones compartió mensajes que posiblemente advertían lo que iba a ocurrir días después, pues las leyendas “en otra vida, lo prometo” y “yo soy capaz de quemar mi casa por ver la del vecino arder” acompañaban sus fotos y videos.

Fotos de Cindy Tamez ı Foto: Redes Sociales

En sus redes sociales, Cindy compartía principalmente fotografías de ella, en las que lucía una larga cabellera negra y lacia, ramos grandes de flores y una aparente vida llena de lujos.

Además, sus videos se caracterizaban por estar acompañados de leyendas y música de banda que se relacionaban con su personalidad y su estilo de vida.

Fotos de Cindy Tamez ı Foto: Redes Sociales

En algunas de sus publicaciones los internautas señalan que no creen que ella haya sido la responsable del multihomicidio, e incluso comentan que presuntamente su pareja sentimental tenía esposa.

Mientras que en sus publicaciones iniciales compartía mensajes sobre cuidar la salud mental y de estar enfocada en sí misma, en sus últimas publicaciones compartía notas relacionadas con una relación prohibida en la que quería continuar.

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