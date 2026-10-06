Detienen a Víctor Eustacio ‘N’, buscado por secuestro agravado y delincuencia organizada en Jalisco

Víctor Eustacio “N” fue detenido en Culiacán, Sinaloa, por su presunta participación en un caso de secuestro ocurrido en Guadalajara en 2012.

Las labores de inteligencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco permitieron ubicar en Sinaloa a un hombre que era buscado por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, tras hechos ocurridos en Guadalajara en 2012.

La detención de Víctor Eustacio “N” fue posible tras la colaboración entre las fiscalías de Jalisco y Sinaloa, mediante la ejecución de un mandamiento decretado por el Juzgado Décimo Sexto de lo Penal del Primer Partido Judicial, cumplimentada el pasado 3 de octubre en el municipio de Culiacán.

La detención de Víctor Eustacio “N” se suma a la de otras ocho personas que anteriormente ya habían sido aprehendidas mediante la orden de aprehensión decretada por los mismos delitos.

📑 Derivado de la coordinación entre fiscalías, fue detenido un hombre, por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada. La aprehensión se ejecutó en Sinaloa; con esta detención suman nueve las personas aprehendidas por los mismos hechos. (1-2) pic.twitter.com/z6AV6lNxlo — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 5, 2026

Según se investiga, el ahora detenido formaba parte de una banda presuntamente dedicada al secuestro, cuyos integrantes se presume participaron en la privación de la libertad de un masculino, ocurrida el 26 de noviembre de 2012 en Guadalajara, y por quien al parecer pidieron una fuerte suma de dinero para liberarlo.

Aunque según las indagatorias se entregó un pago por su liberación, el hombre víctima fue privado de la vida en un inmueble de la colonia La Cruz, en Guadalajara.

Tras haberse realizado la denuncia y las investigaciones correspondientes, fue decretada la orden de aprehensión contra los presuntos partícipes, la cual ya fue ejecutada contra nueve de ellos, incluyendo la aprehensión del ahora detenido.

La Fiscalía del Estado de Jalisco señala que continuará con las investigaciones necesarias para el total esclarecimiento de los casos denunciados, sin importar la temporalidad, con el objetivo de procurar la justicia y evitar la impunidad.

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