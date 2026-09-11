Fiscalía de Jalisco rescata a ocho personas y detiene a seis en Tecalitlán

Como parte de las labores de investigación y búsqueda ininterrumpida de personas, la Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, logró la liberación de ocho hombres que se encontraban privados de su libertad en el municipio de Tecalitlán.
También se logró la detención de seis personas, presuntas responsables.
En conferencia de prensa, Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal, informó que las indagatorias iniciaron el 21 de julio tras la denuncia por la desaparición de un joven de 20 años en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, quien abordó un vehículo de plataforma con dirección a un supuesto empleo en un rancho, perdiéndose el contacto con él desde esa fecha.
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Derivado del seguimiento de campo y gabinete, a principios de septiembre se obtuvieron datos que ubicaban a la víctima en el municipio de Tecalitlán. Tras desplegar un operativo conjunto, las fuerzas estatales y federales ejecutaron un ingreso de urgencia a una finca para salvaguardar la integridad de la víctima.
En el inmueble lograron la localización y rescate del joven reportado como desaparecido, así como de siete masculinos más, de entre 16 y 43 años.
“Estaban ahí en contra de su voluntad, todos son hombres de entre 16 y 43 años. Uno de ellos dijo ser originario de la Ciudad de México, uno más de Guerrero, dos de Michoacán y uno más de Sinaloa”, detalló el titular de la dependencia.
De acuerdo con las indagatorias y los indicios recabados, la finca era utilizada por un grupo delictivo como un espacio de resguardo para personas que presentaban alguna lesión o requerían recuperación física, por lo que al menos dos de los hombres liberados cojeaban o usaban aparatos para caminar.
En el lugar también se aseguró material vegetal verde con características de droga, diversos medicamentos, material y botas ortopédicas, tres pares de muletas, una báscula gramera, botas tácticas y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45.
La oportuna intervención operativa permitió también la detención en el lugar de cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años —tres de Jalisco, uno más de Tepic, otro de Colima y uno más de Michoacán—, señalados como los probables captores de las víctimas.
Las ocho personas liberadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir la atención correspondiente y reincorporarse con sus familias.
En tanto, las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial para que respondan por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.
“Este fue un gran servicio por parte del personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas porque no solamente logramos que ocho personas recuperaran su libertad, sino que estamos logrando que seis personas respondan por estos delitos que tanto lastiman a la sociedad y a sus familias”, destacó el Fiscal Estatal.
La Fiscalía del Estado reafirma su compromiso de mantener la labor coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la localización de personas y el procesamiento penal de quienes cometen estos delitos.
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