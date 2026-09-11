Rendición de cuentas

Evelyn Salgado Pineda inicia mensaje por Quinto Informe de Gobierno en Guerrero

Gobernadora Evelyn Salgado Pineda inició este viernes 11 de septiembre un mensaje con motivo de su Quinto año de Gobierno, al frente de la administración pública en Guerrero

El evento se desarrolla en Chilpancingo.
El evento se desarrolla en Chilpancingo. Foto: @EvelynSalgadoP.
Por:
La Razón Online

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inició este viernes 11 de septiembre un mensaje con motivo de su Quinto año de Gobierno, al frente de la administración pública en Guerrero.

En el auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, la titular del Poder Ejecutivo en el Estado, comenzó un mensaje a la ciudadanía en general, respecto a las acciones oficiales a cinco años de asumir el cargo como primera gobernadora del estado.

La transmisión oficial del evento inició a las 10:30 horas.

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Programas sociales, bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y grupos vulnerables, avances en materia de justicia laboral y otros rubros, se presentarán este día.

El evento de este viernes se realiza con fines meramente informativos y de rendición de cuentas, cumpliendo así uno de los principios de transparencia y legalidad.

En redes sociales la propia gobernadora invitó a la ciudadanía a acompañarla en este evento, a través de los medios digitales oficiales de información.

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FGR

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