Representa a CSP en mensaje de Gobernadora

Jesús Esteva destaca coordinación con Evelyn Salgado Pineda para hacer obras en Guerrero

Titular de SICT afirmó que junto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se mantiene una coordinación permanente para informar, evaluar y ejecutar proyectos de infraestructura y conectividad carretera en Guerreo

Jesús Esteva en el informe de Evelyn Salgado.
Jesús Esteva en el informe de Evelyn Salgado. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, afirmó este viernes 11 de septiembre que junto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se mantiene una coordinación permanente para informar, evaluar y ejecutar proyectos de infraestructura y conectividad carretera en Guerreo.

Jesús Esteva Medina acudió este viernes al mensaje por el Quinto Informe de Gobierno de Evelyn Salgado en representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes informó que el Gobierno federal invirtió más de 12 millones de pesos en obras en Guerrero.

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En 2025 se invirtieron, dijo, cuatro mil 610 millones de pesos, el 100 por ciento de lo programado. Para este 2026 la inversión asciende a ocho mil 133 millones de pesos.

“En dos años, más de 12 mil millones de pesos de obra federal en Guerrero”, destacó Jesús Esteva Medina.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabeza este mediodía su Quinto Informe de Gobierno al Pueblo de Guerrero, con la presencia de autoridades de la entidad, diversos políticos y ciudadanos.

Evelyn Salgado Pineda agradeció la presencia del titular de la SICT y el apoyo que da a las obras en Guerrero.

Al iniciar su mensaje, Evelyn Salgado Pineda resaltó los trabajos de la primera mujer gobernadora en Guerrero.

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FGR

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