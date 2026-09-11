Jesús Esteva destaca coordinación con Evelyn Salgado Pineda para hacer obras en Guerrero

Jesús Esteva en el informe de Evelyn Salgado.

Representa a CSP en mensaje de Gobernadora

Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, afirmó este viernes 11 de septiembre que junto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se mantiene una coordinación permanente para informar, evaluar y ejecutar proyectos de infraestructura y conectividad carretera en Guerreo.

Jesús Esteva Medina acudió este viernes al mensaje por el Quinto Informe de Gobierno de Evelyn Salgado en representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes informó que el Gobierno federal invirtió más de 12 millones de pesos en obras en Guerrero.

En 2025 se invirtieron, dijo, cuatro mil 610 millones de pesos, el 100 por ciento de lo programado. Para este 2026 la inversión asciende a ocho mil 133 millones de pesos.

“En dos años, más de 12 mil millones de pesos de obra federal en Guerrero”, destacó Jesús Esteva Medina.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabeza este mediodía su Quinto Informe de Gobierno al Pueblo de Guerrero, con la presencia de autoridades de la entidad, diversos políticos y ciudadanos.

Evelyn Salgado Pineda agradeció la presencia del titular de la SICT y el apoyo que da a las obras en Guerrero.

Al iniciar su mensaje, Evelyn Salgado Pineda resaltó los trabajos de la primera mujer gobernadora en Guerrero.

🔴 #EnVivo | 5º Informe de Gobierno al Pueblo de Guerrero.https://t.co/AyLHnfSnde — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 11, 2026

Te puede interesar:

- Arranca proceso y desde INE alertan riesgo de elección cuestionada

- Destacan que Tamaulipas levantó 173 proyectos por 20 MMDD

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR