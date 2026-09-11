Destacan que Tamaulipas levantó 173 proyectos por 20 MMDD

En los últimos cuatro años, Tamaulipas atrajo 173 proyectos de inversión por un monto superior a los 20 mil millones de dólares, los cuales proyectan la creación de más de 58 mil nuevos empleos. Hoy en día, 950 empresas de capital extranjero operan en el estado, atraídas por la certidumbre que ofrecen la seguridad y su amplia conectividad terrestre y marítima con Estados Unidos.

“Hemos atraído empresas a Tamaulipas buscando la proximidad con Texas. Nos ayuda mucho nuestra plataforma logística, tenemos 19 cruces fronterizos, tres puertos marítimos, próximamente un puerto interior en Ciudad Victoria. Todo nos está ayudando a consolidarnos y a que las empresas que ya están instaladas sigan creciendo”, indicó Catalina Martínez, directora de Inversión del gobierno estatal, en entrevista con La Razón.

El Dato: Entre enero y julio el intercambio comercial entre México y EU superó los 588 mil mdd, lo que significó que diariamente se intercambiaron 3 mil mdd.

El trabajo coordinado entre el gobierno de Tamaulipas y el sector empresarial ha permitido consolidar un entorno seguro en el estado; por ejemplo, la zona sur es una de las más seguras del país gracias al trabajo que realiza la entidad para que todo el estado esté dentro del top cinco.

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La funcionaria aseguró que una muestra es que se ha eliminado el estigma de Tamaulipas como una entidad insegura, muestra de ello es la normalidad con la que transita el comercio exterior por sus carreteras: empresas del Bajío, Nuevo León y Coahuila transportan sus vehículos hacia el puerto de Altamira sin necesidad de seguridad especial. De esta manera, reafirmó que Tamaulipas es un territorio seguro, atractivo para la inversión y lleno de oportunidades.

En el marco del RioPlex FDI Summit: From the Border to the World, Martínez explicó que del total de proyectos anticipados, el municipio de Reynosa concentra 32 por ciento; Altamira, 19 por ciento; Nuevo Laredo, 16 por ciento; Matamoros, 15 por ciento y el resto se localiza en municipios del sur de la entidad, “los sectores estratégicos en donde más están llegando estos proyectos son el comercial, de manufactura automotriz, manufactura eléctrico-electrónica y el petroquímico”.

89 parques industria-les hay en esta región industrial

Catalina Martínez añadió que en la entidad hay talento humano, ya que las instituciones educativas gradúan a más de 140 mil personas cada año; además, se impulsan clústeres estratégicos con un modelo de triple hélice, es decir, trabajo conjunto de la academia, industria y gobierno. Tan sólo en 2025 se inauguró el eléctrico-electrónico y el automotriz.

Si bien la apuesta de las 950 empresas por la entidad brinda mayor confianza a las compañías nuevas, la Secretaría de Economía estatal ha trabajado en la promoción, la atracción de inversiones, en el acompañamiento y también con un programa de incentivos.

Dijo que una prioridad de la administración estatal es que el acompañamiento y la asesoría para las empresas les dé seguridad y así continúen con sus proyectos de expansión en la entidad.

267 Mil mdd, el valor de las ventas de EU a México

MOTOR DE INVERSIÓN. El legado y la visión a largo plazo del empresario Ramiro Garza Cantú, sumados a las bondades geográficas de la región fronteriza de Tamaulipas, continúan siendo el motor de inversión para los sectores inmobiliario e industrial, destacó Martín Anzaldúa, director general de Grupo Río San Juan.

“El amor que don Ramiro Garza Cantú le tiene a esa región y su visión de largo plazo ha hecho precisamente que tengamos la curiosidad por seguirle apostando”, indicó en el RioPlex FDI Summit.

Sostuvo que el empresario tamaulipeco es un referente del desarrollo inmobiliario por el trabajo realizado y su filosofía de ver en la zona un gran potencial, “muchos le debemos gran parte de lo que hemos hecho”. Resumió al recordar que, en una junta directiva de hace una década, el inversionista comentó que se debía ampliar un parque industrial que conectaba con el Puente Internacional Anzaldúas, además de proyectar diversas obras a 30 años. En ese momento, algunas personas dudaron de si viviría para ver materializadas sus decisiones, a lo que respondió “no les estoy diciendo porque lo voy a ver yo, sino porque lo tienen que hacer para que lo vean ustedes, sus hijos y sus nietos”.

Con ese ejemplo, Anzaldúa refirió que quienes trabajan en la zona deben lograr que las nuevas generaciones se queden en Tamaulipas, que vean el beneficio que tiene el territorio y prefieran apostar por el estado antes que por otros lugares.

INTEGRACIÓN REGIONAL ı Foto: Especial

Esta perspectiva se alinea con el dinamismo que vive el comercio transfronterizo en la actualidad. En los últimos cinco años, la actividad comercial en la región de América del Norte ha crecido a un nivel y ritmos imprevistos.

Sólo en el caso de México, las exportaciones hacia EU se han incrementado 70 por ciento, lo que refleja que la región se encuentra en su mejor momento para impulsar la integración y el crecimiento económico, dijo Kevin Peek, profesor de Economía de la South Texas Collage, durante el foro realizado por RioPlex.

“Este crecimiento en el comercio entre los tres países ha ocurrido en un tiempo en que muchos economistas y muchos analistas están altamente pesimistas sobre el futuro de América del Norte”, agregó.

Comentó que, aunque existen obstáculos políticos y económicos, el desempeño registrado durante los últimos años muestra un fortalecimiento de la región; destacó que, no sólo el comercio ha repuntado, sino que la llegada de Inversión Extranjera Directa a los tres países se ha incrementado. México es el mejor ejemplo, entre 2021 y 2025, la llegada de capitales creció 200 por ciento.

Una parte del crecimiento y de la inversión se ha dado gracias a la cooperación binacional.