IP pide reducir el déficit público y deuda del país

El sector empresarial de México exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a disminuir el déficit público y la deuda, así como crear condiciones que permitan un mayor crecimiento económico del país; además, pidió que la recaudación, que se pretende aumentar en el ejercicio fiscal 2027, no provoque desinversión, informalidad, o reduzca la expansión de las compañías y que la prioridad sea mantener el grado de inversión de la nación.

“Reconocemos un avance hacia finanzas públicas sostenibles que genere estabilidad económica y por tanto mejores condiciones para invertir y crear empleos formales”, indicó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.

El organismo cúpula dijo que tras la presentación del Paquete Económico 2027 es necesario que el ejercicio del gasto público se realice de forma eficiente, se amplíe la base de contribuyente, se impulse la formalidad, se combata la evasión con la intención de que quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales, lo hagan.

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El Dato: La AFAC señaló que sí contará con recursos adicionales a los previstos para fortalecer sus capacidades institucionales.

Respecto a los ingresos, añadió que se debe ampliar la discusión técnica y hacer una evaluación del efecto de las medidas propuestas por la SHCP, pero priorizando que el impacto será equitativo.

“En paralelo, para apoyar la inversión y el crecimiento de la economía, buscamos reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal, así como acceso a energía y agua, porque esto es lo que demanda la inversión, tanto nacional como extranjera”.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) señaló que aunque el paquete económico busca que los ingresos tributarios se ubiquen en 15.9 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) sin incluir nuevos impuestos y apoyándose en la ampliación de la base gravable del Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial, es necesario que la recaudación no “desestimule” la inversión, la formalidad o el crecimiento de las empresas.

“El fortalecimiento de los ingresos públicos debe acompañarse de una estrategia decidida para ampliar la formalidad y la base de contribuyentes, de manera que una mayor cantidad de empresas participe en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, indicó.

Agregó que para la industria nacional es necesario que el Gobierno federal establezca una política fiscal “que premie” la inversión productiva, a las empresas que creen puestos de trabajo, y que sean innovadoras.

“Por ello, Canacintra plantea que cualquier medida de fortalecimiento de los ingresos públicos debe evaluarse también desde su impacto sobre la inversión, la productividad y la competitividad de las empresas mexicanas”, añadió.

Por su parte, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) señalaron que la reducción del presupuesto para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) afectará a la industria aérea.

“Durante los últimos años, el sector ha enfrentado una combinación de desafíos que han incrementado significativamente sus costos y complejidad operativa, tales como los altos precios del combustible, repercusiones derivadas de la disputa de procesos regulatorios bilaterales, entre otros, todo ello exige una autoridad aeronáutica sólida, con capacidad técnica, operativa y recursos financieros adecuados para su correcta operación”, añadieron en un comunicado.