WTI supera los 100 dpb tras ataque de hutíes en Yemen

Los precios del petróleo a nivel internacional se dispararon 6.0 por ciento y los dos principales referentes, el Brent y el WTI, cotizaron sobre 100 dólares el barril por el repunte de ataques contra el transporte marítimo desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán y avivó el temor a nuevas interrupciones en la cadena de suministro del insumo.

El Brent subió 6.63 dólares, o 6.6 por ciento a 107.91 dólares por barril, mientras que el petróleo estadounidense WTI ganó 6.71 dólares, 6.99 por ciento, a 102.76 dólares por barril, de acuerdo con información de Bloomberg.

La escalada del conflicto ha hecho que el barril del WTI haya superado los 100 dólares por primera vez desde mayo.

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El Dato: LA OPEP estima un aumento en la oferta de crudo de 0.6 millones de barriles de países externos a la organización.

Ambos precios de referencia han incrementado más de 30 por ciento desde los mínimos alcanzados a principios de agosto, ya que nunca se materializó un acuerdo permanente entre Estados Unidos e Irán para terminar los ataques.

Los mercados reaccionaron en el oro negro porque los hutíes, alineados con Irán, tomaron el jueves el control del puerto yemení de Mocha, lo que supone una nueva amenaza para el tráfico en el mar Rojo, mientras que el tránsito en el Golfo Pérsico sigue restringido.

También los ataques desde Yemen contra instalaciones energéticas sauditas suponen una nueva fuente de riesgo para el mercado, ampliando las preocupaciones fuera de Irán y el estrecho de Ormuz, dijo Simon-Peter Massabni, director de desarrollo empresarial de XS.com a la agencia de noticias Reuters.

La amenaza ya no se limita a un único punto de estrangulamiento, sino que ahora incluye la posibilidad de que las interrupciones se extiendan por las rutas de exportación regionales, las instalaciones de producción de petróleo y otras infraestructuras energéticas, añadió.

Un nuevo análisis de S&P Global Energy asegura que dadas las perspectivas de una resolución definitiva del conflicto entre los estadounidenses e iraníes se han desvanecido, bajo el contexto donde los precios del Brent han superado recientemente los 100 dólares.

El análisis refirió que los mercados del crudo a nivel internacional se están asentando ahora en una nueva normalidad prolongada en la que el riesgo de interrupciones es persistente y dejó atrás el carácter de esporádico.

Simon-Peter Massabni señaló a Reuters que la durabilidad de este repunte dependerá de China, el mayor importador mundial de crudo.

En este contexto, la mezcla mexicana de petróleo subió 4.78 por ciento en la sesión del jueves a 104.78 dólares.

La Secretaría de Hacienda prevé que el precio del petróleo mexicano cierre el año en 77 dólares por barril.