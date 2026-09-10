Evelyn Salgado alista mensaje por su Quinto Informe de Gobierno en Guerrero

El mensaje por el Quinto Informe de Gobierno de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se realizará este viernes 11 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas.

En el auditorio Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, Evelyn Salgado Pineda dará un mensaje a la ciudadanía en general, respecto a las acciones oficiales a cinco años de asumir el cargo como primera gobernadora del estado.

La transmisión oficial del evento está programada desde las 10:30, aunque el evento oficial se prevé iniciar a las 11:00 horas.

Programas sociales, bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y grupos vulnerables, avances en materia de justicia laboral y otros rubros, se presentarán este día.

En estos 5️⃣ años hemos llevado servicios e infraestructura de agua potable a donde más se necesita, haciendo realidad obras que mejoran la vida de las familias. 💧



Resultados que se reflejan en comunidades con mejores condiciones y en un Guerrero que sigue avanzando.… pic.twitter.com/Dafkvwo77A — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 9, 2026

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FGR