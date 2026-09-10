Vero Delgadillo busca reelección en la alcaldía de Guadalajara

La confirmación de las aspiraciones políticas para el municipio fue realizada por la alcaldesa Vero Delgadillo.

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, confirmó que buscará la reelección en el cargo al término de su Segundo Informe de Gobierno. La funcionaria argumentó que la continuidad resulta indispensable para consolidar los proyectos de infraestructura social, seguridad y atención ciudadana en la capital de Jalisco.

Durante el último año, el ayuntamiento tapatío ha destinado más de 2 mil 200 millones de pesos a la construcción y mantenimiento de infraestructura municipal. De este monto, mil 400 millones de pesos se enfocaron de manera prioritaria en el oriente de Guadalajara para recuperar zonas vulnerables.

Entre los puntos emblemáticos intervenidos figuran el Mercado San Juan de Dios, el Corredor Chapultepec, el Parque Revolución, la Plaza de los Mariachis y el Barrio de Analco. Asimismo, el municipio reporta la renovación integral de 26 unidades deportivas y la rehabilitación de más de 820 calles.

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En el sector salud, se asignaron más de 440 millones de pesos a la Dirección de Servicios Médicos Municipales. Con este presupuesto se incorporaron 15 nuevas ambulancias a la red de la Cruz Verde, además de renovar el equipamiento tecnológico y remodelar las unidades Mario Rivas Souza y Leonardo Oliva.

La alcaldesa subrayó la creación de la red territorial de cuidados, estrategia que brinda servicios de comedores comunitarios, atención psicológica y terapia física a la población. “No realizamos únicamente obras públicas, sino acciones concretas que cuidan de manera directa a la gente”, sostuvo Delgadillo.

El respaldo institucional a los proyectos tapatíos fue expresado por el gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro. ı Foto: Especial.

En seguridad pública, la administración incorporó 346 elementos policiales capacitados en proximidad social y conectó 489 escuelas y negocios al sistema Escudo Urbano C5. Adicionalmente, el plan de iluminación ha mejorado el alumbrado en más de 117 parques urbanos para fortalecer la prevención del delito.

Respecto a los servicios urbanos, el gobierno municipal asumió el control directo de la recolección de residuos tras municipalizar el servicio e implementar escuadrones de limpieza. A la par, se ejercieron 651 millones de pesos en apoyos sociales a familias y estudiantes.

El anuncio de reelección recibió el respaldo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien reconoció el trabajo realizado en la perla tapatía y auguró éxito a la presidenta municipal en sus aspiraciones futuras.

Al informe acudieron liderazgos políticos nacionales como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el senador Luis Donaldo Colosio y alcaldes metropolitanos de Zapopan y Tlajomulco, junto con representantes del sector empresarial y vecinal jalisciense.

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JVR