Beatriz Mojica pide que el Presupuesto 2027 llegue a municipios de Guerrero

El planteamiento para fortalecer las partidas de infraestructura municipal en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue expuesto por Beatriz Mojica Morga.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027 debe priorizar la atención de rezagos históricos en los municipios de Guerrero, con inversiones directas en infraestructura social, agua potable, salud y red caminera, planteó Beatriz Mojica Morga desde la capital del estado.

Tras la presentación de la propuesta presupuestal por parte del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la representante subrayó que los recursos públicos deben reflejarse de forma concreta en la calidad de vida de las comunidades locales.

El debate en torno a los fondos federales no debe limitarse a discusiones sobre porcentajes o asignaciones numéricas, sino enfocarse en solucionar las carencias cotidianas que enfrentan las familias guerrerenses tanto en zonas urbanas como rurales.

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“Cuando hablamos de presupuesto hablamos de agua potable en las comunidades, de mejores caminos, centros de salud que puedan atender a la población e infraestructura social”, sostuvo la dirigencia al pedir respaldo para los productores agrícolas.

Uno de los principales retos para la entidad radica en distribuir el desarrollo de manera equitativa entre las distintas regiones del territorio, fortaleciendo la capacidad financiera de las alcaldías al ser el primer contacto con la ciudadanía.

Las prioridades varían según la demarcación, dado el contraste entre Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, La Montaña, Tierra Caliente, Norte y la zona Centro, aunque el objetivo radica en evitar que poblados enteros queden al margen del crecimiento.

En el sector agropecuario, se requiere una política presupuestal sólida para proteger la producción rural, fortalecer la infraestructura en el campo y generar opciones de empleo para que las nuevas generaciones no tengan que migrar fuera de sus comunidades.

Asimismo, la estrategia económica para 2027 debe integrar políticas públicas con perspectiva de género e inclusión para la juventud, ampliando su acceso a educación, capacitación laboral y proyectos productivos municipales.

Este fortalecimiento de los recursos asignados permitirá consolidar la coordinación entre el Poder Ejecutivo federal, el gobierno del estado de Guerrero y los 85 ayuntamientos de la entidad durante el próximo ejercicio fiscal.

El análisis del paquete económico 2027 continuará en el Congreso, donde se buscará asegurar asignaciones prioritarias para las regiones con mayor grado de marginación social en el sur del país.

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JVR