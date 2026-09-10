Ecatepec entrega becas de pasaje a 5 mil universitarios

La ceremonia de asignación de tarjetas bancarias para estudiantes fue encabezada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Un total de 5 mil estudiantes de universidades públicas y privadas en Ecatepec, Estado de México, cuentan con un subsidio mensual de mil 250 pesos destinado a cubrir sus gastos de transporte público para acudir a los planteles educativos.

La entrega de los apoyos económicos se realizó en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte “Las Américas”, donde las autoridades municipales entregaron las tarjetas bancarias correspondientes a los beneficiarios de educación superior.

El objetivo principal de esta medida es evitar que el costo del pasaje se convierta en una barrera financiera que obligue a la juventud ecatepense a abandonar sus estudios universitarios.

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Durante el evento, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss detalló que en el municipio únicamente el 13 por ciento de la población logra ingresar a una institución de nivel superior.

“Tenemos que romper con esa inercia de no ir a la universidad ni a las preparatorias”, señaló Cisneros Coss, al tiempo que reconoció el esfuerzo diario de las y los alumnos que cursan una licenciatura.

La presidenta municipal expuso que muchos jóvenes deben tomar hasta tres transportes diarios o realizar trayectos más largos para viajar de forma más segura, lo que incrementa significativamente el gasto familiar.

Por su parte, Britany Jukari Muñoz Reséndiz, alumna de la Escuela Normal de Ecatepec, expresó que este subsidio otorga tranquilidad financiera a las familias y permite a las juventudes concentrarse en su formación académica.

El evento multitudinario tuvo como sede las instalaciones del Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte "Las Américas". ı Foto: Especial.

“Recibir este apoyo representa reconocer que detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo, de sacrificios familiares, de metas y de esperanza”, enfatizó la estudiante normalista durante la ceremonia.

En el mismo sentido, el alumno Leonardo David Durán Martínez indicó que el apoyo financiero para el traslado constituye una ayuda directa para continuar con sus proyectos de vida sin comprometer el gasto del hogar.

Esta estrategia forma parte del programa “Universitarios en Movimiento por el Bienestar”, el cual fue implementado desde 2025 para otorgar becas de transporte tanto a alumnos del sector público como del privado.

Con esta continuidad institucional, el municipio busca elevar los índices de permanencia escolar y reducir la brecha de acceso a la educación superior en una de las zonas más pobladas del Estado de México.

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JVR