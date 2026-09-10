Caída de postes de luz deja sin internet y teléfono a habitantes de Ecatepec; desalojan escuela

Caída de postes de luz deja sin internet y teléfono a habitantes de Ecatepec.

Cuatro postes de concreto pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colapsaron este jueves en la colonia Polígono III, en Ecatepec, Estado de México, mientras personal de una empresa de telecomunicaciones realizaba trabajos para la instalación de cableado de fibra óptica.

Ante el riesgo generado por las estructuras y el cableado de alta tensión caído, las autoridades procedieron a desalojar a los alumnos de la escuela primaria José María Velazco.

El siniestro se originó sobre la calle Guacamayas cuando uno de los postes de concreto colapsó durante las maniobras del personal de la compañía privada.

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De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, dicha estructura presentaba una fractura y había sido reportada desde hacía aproximadamente tres años sin que las autoridades correspondientes procedieran a su reemplazo.

Al desplomarse, la estructura jaló a otros tres postes que también cayeron en las inmediaciones del plantel educativo y del mercado municipal Primero de Mayo.

Personal privado y del gobierno atienden la caída de los postes

Elementos de Protección Civil, en coordinación con personal de Seguridad Pública y Tránsito municipal, acudieron al lugar del incidente para acordonar la zona de riesgo.

Para coordinar la atención del percance, elementos de la CFE e integrantes de las distintas empresas que utilizan los postes para el tendido de sus líneas se presentaron en el sitio.

Las cuadrillas de trabajadores iniciaron las tareas de retiro del cableado de fibra óptica, así como la remoción de las líneas eléctricas afectadas.

Cierran calles en Ecatepec para atender emergencia

Como consecuencia de las maniobras y del desplome de las estructuras, las autoridades determinaron el cierre total a la circulación peatonal y vehicular sobre las calles Guacamayas, Armadillos y Gansos.

La interrupción del tránsito se mantendrá activa mientras se ejecutan los trabajos de restitución.

El colapso de la infraestructura dejó a las viviendas situadas en las inmediaciones sin suministro de energía eléctrica.

Asimismo, los residentes de la zona reportaron afectaciones e interrupciones en los servicios de internet, telefonía y televisión de paga provistos por las diferentes compañías que emplean la red de la CFE.

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JVR