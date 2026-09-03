Gobierno de Ecatepec detecta 2 km de cavernas bajo avenida R1

Tras iniciar trabajos de reencarpetado de la avenida Adolfo López Mateos (R1), el gobierno de Ecatepec detectó al menos dos kilómetros de cavernas bajo la vialidad, algunas hasta de seis metros de altura, lo que requiere alrededor de 100 millones de pesos adicionales para eliminar los riesgos para la población, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

La presidenta municipal de Ecatepec detalló que una de las principales obras que realiza su gobierno es la rehabilitación integral de avenida R1, de 11 kilómetros de longitud y que cruza por 26 colonias, construida en la década de 1960 y que solamente tuvo una intervención, por lo que está totalmente deteriorada por la falta de mantenimiento.

Explicó que al comenzar los trabajos de reencarpetamiento detectaron cavernas de cerca de dos kilómetros bajo la vialidad, al parecer debido a que el drenaje se pulverizó, lo que significa riesgos para la población.

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“Quiero anunciar que en esta revisión hemos encontrado un problema muy grave, que tenemos que solucionar y yo sé que lo haremos con el apoyo de nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de nuestra presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, porque hemos encontrado por lo menos dos kilómetros de cavernas debajo de una parte de la R1”, afirmó.

Agregó: “¿Qué quiere decir?, muy sencillo, producto de la corrupción, del desprecio, de décadas de abandono. De los 60, 70 para acá creo que ha tenido una sola intervención y eso fue hace 35 años, sin que esto hay implicado el cambio ni de redes de agua ni de drenaje en todo el municipio y menos en la avenida R1”.

Cisneros Coss reiteró que son colectores y drenajes que se pulverizaron con el tiempo, lo que generó un desgaste de la tierra y se generaron las cavernas, por lo que hasta el momento han detectado cerca de dos kilómetros que afectan una parte de la avenida.

“Es un riesgo latente para muchos vecinos y que tendremos que, por supuesto, entrarle y entrarle con todo”, reiteró.

Expresó: “No se quiso invertir en drenajes y en redes de agua en ninguna parte, producto también de que todo es cálculo político, para todos lo que son políticos corruptos, que no invirtieron en lo más importante para las comunidades, que eran redes de agua y drenaje”.

Mencionó que el gobierno municipal ha avanzado mucho en el tema de agua por la red, aunque también necesitan hacerlo en aspectos del drenaje “para que la gente viva tranquila”.

Insistió que eliminar el riesgo de las cavernas y sustituir el drenaje afectado en esos dos kilómetros costará alrededor de 100 millones de pesos, aparte de la inversión destinada para el remozamiento integral de esta importante vialidad, estimada en otros 500 millones de pesos, cuyas obras iniciarán formalmente el próximo 6 de septiembre y que concluirán al término de este año.

“Entonces estaremos buscando los recursos para que podamos lograr superar este nivel de riesgo que existe. Donde tocamos salen socavones, salen drenajes colapsados, pulverizados, que afectan a miles y miles de personas en Ecatepec. Pero vamos a superarlos porque hoy no estoy sola, la presidenta de la República está con Ecatepec y también la maestra Delfina”, concluyó.

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FGR