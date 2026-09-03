WTTC reconoce liderazgo turístico de Quintana Roo en reunión con Mara Lezama y empresarios del sector

Cancún. — La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, reiteró todo el respaldo de su gobierno para seguir impulsando firmemente la industria turística, en coordinación con el sector privado, para que el bienestar y la prosperidad compartida se refleje en todas y todos los quintanarroenses.

Después de escuchar a la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara Manzo, exponer ante las y los empresarios del sector turístico de Quintana Roo las perspectivas turísticas actuales y futuras de México, la entidad y el Caribe Mexicano, la gobernadora Mara Lezama dejó en claro que no desaparecerá el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

Durante la reunión de trabajo, la gobernadora de Quintana Roo destacó los programas y acciones que este gobierno diferente ha puesto a disposición de las y los quintanarroenses, entre los que se encuentran las y los trabajadores del sector turismo, pilar fundamental de la actividad, para que mejoren su calidad de vida.

Y entre estos logros citó la Guía Michelín, la inversión local y federal para atender el fenómeno del sargazo, el proyecto del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, los eventos deportivos de talla internacional, el combate frontal a la extorsión, la seguridad y el combate al delito, el ordenamiento del Parque del Jaguar, la mejora en el tema de Migración, la aduana en el aeropuerto de Chetumal, la rehabilitación del malecón de Mahahual el año próximo, etc.

Y para el bienestar de las y los trabajadores, para garantizarles el derecho a la salud, la construcción de 5 hospitales, de un materno infantil, ya se realizan las cirugías robóticas, una unidad médica de tercer nivel, el ordenamiento y cancelación de deudas con el INFONAVIT, el programa de Viviendas para el Bienestar, el nuevo sistema de transporte MOBI.

Todo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, para que no tengan que viajar a otros estados por una cirugía, para que no estén pagando renta lejos del lugar donde trabajan, para que tengan certeza jurídica de su propiedad y laboren con mayor tranquilidad, para que lleguen a tiempo y regresen con más facilidad de su sitio de trabajo a su hogar.

“Estamos trabajando 24/7 y cuenten con esta Gobernadora. Me da mucho gusto trabajar y platicar con ustedes. Gracias por lo que hacen todos los días y por cuidar a sus colaboradoras y colaboradores. Y vamos a trabajar de la mano de Gloria Guevara para que el turismo siga creciendo y que exista esta prosperidad compartida del que siempre hablamos”, expresó la titular del Ejecutivo.

Por su parte, la presidenta y CEO de la WTTC destacó que en Quintana Roo las cosas se están haciendo bien y es ya un referente mundial, y el hecho que el gobierno trabaje de cerca con el sector privado ya es un ejemplo internacional.

Este encuentro tuvo por objetivo abordar los principales retos y oportunidades para el desarrollo económico y turístico del estado, así como fortalecer los mecanismos de colaboración entre el sector público y la iniciativa privada. También permitió generar un espacio de diálogo sobre el panorama actual del turismo nacional e internacional, identificar áreas de oportunidad y establecer acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento, competitividad y posicionamiento de los 12 destinos turísticos de Quintana Roo.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama y a la presidenta de la WTTC, Gloria Manzo en el presídium, Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo; Antonio Cosío Pando, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, y José Antonio Chapur Zahoul, presidente honorario y Fundador de The Palace Company.

Participaron en la reunión integrantes de asociaciones turísticas, cámaras y representantes de clubes vacacionales.

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