Pobladores de Ocoyoacac bloquean la carretera federal México - Toluca

Zona de la protesta en el Estado de México.

La carretera México - Toluca se encuentra bloqueada en ambos sentidos, a la altura de La Marquesa, por pobladores del Municipio de Ocoyoacac que exigen solución a un conflicto territorial.

Con piedras, troncos y llantas, los manifestantes cerraron el paso vehicular en el kilómetro 35, donde confluyen la vía libre y la de cuota, cerca de los entronques con las carreteras a Huixquilucan y Tianguistenco.

La protesta ha provocado asentamientos vehiculares en las dos direcciones.

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El C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México reporta filas de autos varados en al menos tres kilómetros.

Algunos conductores incluso han buscado rutas alternas circulando en sentido contrario por los acotamientos.

Los manifestantes, originarios de la localidad de San Jerónimo Acazulco, exigen la resolución de una disputa territorial con habitantes de San Pedro Atlapulco, por lo que buscan la intervención de autoridades estatales.

En la zona ya hay presencia de elementos de la Guardia Nacional.

#TomeloEnCuenta en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Km 036+000 de la carretera México- Toluca, a la altura del Mpio. La Marquesa, Edo. Méx., con dirección a Toluca, Edo. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/27gYcHmRhp — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 3, 2026

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FGR