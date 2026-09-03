En ambos sentidos

Pobladores de Ocoyoacac bloquean la carretera federal México - Toluca

La carretera México - Toluca se encuentra bloqueada a la altura de La Marquesa, por pobladores del Municipio de Ocoyoacac que exigen solución a un conflicto territorial

Zona de la protesta en el Estado de México.
Zona de la protesta en el Estado de México. Foto: @GN_Carreteras.
Por:
La Razón Online

La carretera México - Toluca se encuentra bloqueada en ambos sentidos, a la altura de La Marquesa, por pobladores del Municipio de Ocoyoacac que exigen solución a un conflicto territorial.

Con piedras, troncos y llantas, los manifestantes cerraron el paso vehicular en el kilómetro 35, donde confluyen la vía libre y la de cuota, cerca de los entronques con las carreteras a Huixquilucan y Tianguistenco.

La protesta ha provocado asentamientos vehiculares en las dos direcciones.

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Algunos conductores incluso han buscado rutas alternas circulando en sentido contrario por los acotamientos.

Los manifestantes, originarios de la localidad de San Jerónimo Acazulco, exigen la resolución de una disputa territorial con habitantes de San Pedro Atlapulco, por lo que buscan la intervención de autoridades estatales.

En la zona ya hay presencia de elementos de la Guardia Nacional.

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FGR

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