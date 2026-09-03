Pobladores de Ocoyoacac bloquean la carretera federal México - Toluca

La carretera México - Toluca se encuentra bloqueada en ambos sentidos, a la altura de La Marquesa, por pobladores del Municipio de Ocoyoacac que exigen solución a un conflicto territorial.
Con piedras, troncos y llantas, los manifestantes cerraron el paso vehicular en el kilómetro 35, donde confluyen la vía libre y la de cuota, cerca de los entronques con las carreteras a Huixquilucan y Tianguistenco.
La protesta ha provocado asentamientos vehiculares en las dos direcciones.
Gobierno de Ecatepec detecta 2 km de cavernas bajo avenida R1
El C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México reporta filas de autos varados en al menos tres kilómetros.
Algunos conductores incluso han buscado rutas alternas circulando en sentido contrario por los acotamientos.
Los manifestantes, originarios de la localidad de San Jerónimo Acazulco, exigen la resolución de una disputa territorial con habitantes de San Pedro Atlapulco, por lo que buscan la intervención de autoridades estatales.
En la zona ya hay presencia de elementos de la Guardia Nacional.
Te puede interesar
- Sheinbaum señala intentos desde EU de dividir al Gobierno; “topan con pared”
- SENER anuncia 100 plantas de energía para próximo año
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR