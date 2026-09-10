Delantero estrella del América es baja por toda la temporada y las Águilas se ponen en aprietos

América antes de un partido en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

El Club América perdió al delantero Raúl Zúñiga por toda la temporada debido a que no se recuperó a tiempo de una cirugía en su rodilla, lo que pone al equipo en una situación compleja, ya que pueden sumar a un jugador extranjero.

“Raúl Zúñiga no jugará esta temporada, pues el plazo de recuperación de la cirugía para reparar el cartílago del cóndilo medial de la rodilla, practicada el 26 de agosto, le tomará otros 3 meses de recuperación”, informó en sus redes sociales el reportero León Lecanda.

La Pantera Zúñiga no será registrado este torneo con las Águilas, por lo que el conjunto azulcrema tiene dos opciones con su plaza de extranjero (NFM) vacante. Una de ellas es registrar al chileno Víctor Dávila y la otra es contratar a un delantero antes de que los registros cierren este viernes a la media noche.

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“Al liberar la plaza de extranjero (NFM) de la “Pantera”, América puede registrar a Víctor Dávila o traer un último refuerzo antes del cierre de registros en la Liga MX mañana a la medianoche", termina el mensaje del periodista.

De igual manera, el brasileño Ícaro da Conceiçao no fue registrado en la Liga MX con el primer equipo, pues bajará a la Sub-21, por lo que ahí se tiene otro cupo de No Formado en México. Sin embargo, el América debe dar de alta a varios elementos extranjeros.

Al momento los NFM en Coapa son Cristian Borja, Óscar Perea, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Miguel Borja, todos ellos ya inscritos y listos para ser utilizados en el Torneo Apertura 2026. Por registrar falta el español Carlos Álvarez, así como el argentino Santiago Ramos Mingo y el uruguayo Santiago Bueno, quienes se sumarán el equipo en próximos días.

¿Quiénes son los delanteros del América?

Al momento el América tiene tres delanteros centros o ‘9′, que son Henry Martín y Miguel Borja, quien llegó este torneo, así como el juvenil Alejandro Cárdenas, quien se encuentra registrado con la Sub-21 de las Águilas, pero ha subido constantemente al primer equipo.

Las otras opciones en la ofensivas son jugadores de banda como Brian Rodríguez, Alexis Gutiérrez, Alejandro Zendejas, Isaías Violante y mediocampistas con capacidad goleadora como Oscar Perea y Raphael Veiga.

El siguiente partido del América es clave y uno de los más importantes de la campaña, pues es el Clásico Joven ante el Cruz Azul el sábado 12 de septiembre. El cotejo se realiza en la cancha del Estadio Azteca con La Máquina como el local administrativo.

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