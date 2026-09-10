Manchester United vuelve a la Champions League con una goleada sobre el debutante Sabah

Después de tres años de espera, la afición del Manchester United volvió a vivir un partido de Champions League en la cancha de Old Trafford. Los Red Devils pasaron por encima del equipo debutante Sabah por marcador de 4-0 para llevarse su primera victoria de la campaña en el torneo internacional.

El conjunto de Azerbaiyán no fue un rival sencillo para el Manchester United, pero el equipo de la Premier League fue mejor al momento de sentenciar sus jugadas de peligro y desde el primer tiempo lograron cerrar el encuentro con un 3-0 en 45 minutos.

El primer gol del compromiso fue por parte del brasileño Matheus Cunha. El dorsal ‘10′ de los Red Devils apareció solo en el corazón del área y tras un gran centro de Patrick Dorgu remató de primera intención a escasos centímetros del portero rival para ponerle número al tablero.

Al minuto 42′ de juego Bruno Fernandes se hizo presente en el marcador. El portugués remató cerca del área chica del Sabah tras una gran asistencia de Youri Tielemans que con una media vuelta le cedió la esférica al capitán del equipo local para que definiera al segundo poste del marco del Sabah.

Antes de que terminará el primer tiempo, Benjamin Sesko quedó solo en campo rival, encaró al portero Stas Pokatilov, se lo quitó de encima y con el marco vació mandó a guardar la esférica para marcar el tercer tanto de los Red Devils.

El Sabah tuvo varias jugadas de peligro en el partido, pero no fueron contundentes sobre el marco de Senne Lammens para recortar la distancia en el electrónico.

El último tanto del compromiso fue por parte de Lisandro Martínez. El defensa argentino aprovechó una desconcentración del portero rival que después de atajar la esférica perdió la noción de donde estaba el balón y Martínez aprovechó para aumentar la ventaja de los Red Devils.

El Manchester United volvió a la Champions League después de 3 años, pero sus últimos cinco resultados antes de enfrentar al Sabah eran tres derrotas, un empate y una victoria.

DCO