Liverpool derrota al Atlético de Madrid en Anfield en su debut en la Champions League

Liverpool y Atlético de Madrid protagonizaron uno de los mejores partidos de la Jornada 1 en la Champions League, compromiso que tuvo emociones hasta el último minutos y que el conjunto inglés se llevó los tres puntos por marcador de 2-1 en Anfield.

El conjunto colchonero comienza a tambalearse en el arranque de la temporada al sumar su segunda derrota consecutiva en la campaña, la primera ante el Athletic Club de Bilbao en LaLiga y ahora sufre un descalabro en la Champions League a manos del Liverpool.

¡GOOOOOL DEL ATLETI!



Julián Alvarez le da asistencia a Llorente para que defina mano a mano.



17' | @LFC 0-1 @Atleti #UCL pic.twitter.com/ARVbROzRYM — FOX (@somos_FOX) September 9, 2026

El primer gol del compromiso llegó al minuto 17 de tiempo corrido, cuando Julián Álvarez condujo en el medio campo entre líneas y cuando vio el movimiento de Marcos Llorente le cedió la esférica para que el lateral español estuviera mano a mano con Alisson, oportunidad que no desaprovechó para poner el 1-0 en el tablero.

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Con el marcador en contra y estando en su cancha, el Liverpool adelantó sus líneas en busca del empate, el cual llegó antes de que el árbitro central marcara el final del primer tiempo en el compromiso y fue Dominik Szoboszlai el encargado de poner tablas en el electrónico.

El refuerzo de los Reds para esta campaña, Ronald Araújo, se encontró con la esférica dentro del área y con un pase de taquito habilitó a Szoboszlai. El mediocampista hungaro definió con un remate cruzado para vencer a Jan Oblak y empatar el tablero.

¡GOOOOOL DE LIVERPOOL!



Dominik Szoboszlai cruza su disparo dentro del área para superar a Oblak y la defensa Colchonera en Anfield



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El encuentro se reanudó en Anfield y ambos clubes salieron en busca de la victoria para sumar tres puntos en el arranque de la temporada. Los locales no se tardaron en darle la vuelta al marcador y aguantar el resto del compromiso para llevarse los tres puntos.

Alexis Mac Allister se encontró con un rebote de la defensa rival en la frontal del área y de primera intención remató a la portería de los colchoneros para mover las redes al minuto 50 de juego y darle la vuelta al marcador.

El próximo encuentro de los Reds en la Champions League será ante el LASK el próximo 14 de octubre, un rival que podría ser más sencillo para el equipo de Andoni Iraola en la temporada, mientras que el Atlético de Madrid se verá las caras con el Manchester United.

DCO