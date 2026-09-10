Champions League 2026: Todos los resultados de los partidos de HOY 10 de septiembre

Una acción del Como 1907 ante el RB Leipzig en la Champions League

Se vivieron los últimos seis partidos de la primera ronda de la fase de liga de la Champions League y uno de los resultados más impresionantes fue la victoria del Como 1907, que en su debut dentro del torneo superó al RB Leipzig.

El modesto club italiano Como juega por primera vez la Liga de Campeones de Europa en sus 99 años de existencia y en gran parte es gracias al técnico español Cesc Fabregas, quien logró clasificarlos al certamen.

La institución fundada en 1927 se estrenó ante el Leipzig, al que vencieron 4-1 con goles de Martín Baturina, Anastasios Douvikas, Assane Diao y Máximo Perrone. Por el conjunto alemán descontó Andrija Maksimović.

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Resultados de la Champions League de HOY 10 de septiembre

PSV Eindhoven 1-1 Shajtar Donetsk

Fenerbahçe 1-1 Roma

Manchester United 4-0 Sabah FK

Bayern de Múnich 5-0 F.K. Bodø/Glimt

Slavia Praga 2-3 Lens

Como 1907 4-1 RasenBallsport Leipzig

Roma y Fenerbahçe regresan a Champions con empate

El Fenerbahçe regresó a la Champions League tras 18 largos años de espera, la AS Roma solo tuvo que aguantar siete, aunque se sintieron igual de lejanos. Ambos se midieron en Estambul, en un juego que terminó empatado 1-1.

Sergiño Dest rescata el empate del PSV

El defensor de Estados Unidos Sergiño Dest marcó el gol del empate en una jugada de barrida, mientras el PSV Eindhoven igualó 1-1 con el Shakhtar Donetsk el jueves en su partido inaugural de la Champions.

El lateral derecho calculó bien su desmarque para conectar un pase raso desde la izquierda de Armando Obispo y anotar desde apenas dentro del área al inicio del segundo tiempo, después de haber estado involucrado en el gol del Shakhtar justo al filo del descanso.

El mediocampista venezolano Gleiker Mendoza colocó el balón con efecto en la esquina inferior derecha para conseguir su primer gol con su nuevo club y lo celebró con el banquillo del equipo. Pero los jugadores del PSV se enfurecieron porque se convalidó el tanto, al sostener que Dest había sido objeto de falta.

Una dura entrada cerca de la línea de medio campo dejó al exjugador del Barcelona retorciéndose brevemente en el suelo y sujetándose la pierna. Luego el Shakhtar lanzó un contraataque que derivó en el gol, que fue concedido tras una rápida revisión de video.

Dest, de gran técnica, jugó para la selección de Estados Unidos en el Mundial y el entrenador Mauricio Pochettino lo utilizó como extremo derecho en la derrota 4-1 ante Bélgica en los octavos de final. Los aficionados del PSV no quedaron conformes con el resultado final el jueves y se escucharon algunos silbidos al final.

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