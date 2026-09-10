Edson Álvarez rompe el silencio sobre el supuesto caso de secuestro por el que fue vinculado en Inglaterra

Edson Álvarez durante un partido de la Copa del Mundo con México.

Hace unas semanas el mundo del futbol se sacudió con la noticia de que Edson Álvarez había sido acusado de participar en un secuestro que ocurrió en 2024. Fue un productor el que habló sobre este tema y reveló que el futbolista mexicana le debe 3.5 millones de pesos.

“Ante las publicaciones y declaraciones que han circulado recientemente, considero necesario pronunciarme de manera clara y contundente. Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos”, escribió el futbolista en un comunicado.

Edson Álvarez subió este comunicado a sus redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

¿De que acusaron a Edson Álvarez en 2024?

Edson Álvarez estuvo en el ojo del huracán después de que Juan José López Ordóñez, quien es un productor de cine, acusó al futbolista mexicano en una entrevista de estar vinculado en un secuestro que él sufrió en 2024.

El productor cuenta que el futbolista mexicano lo contrató para filmar un documental sobre su vida durante el Mundial de Qatar 2022. La grabación duró 2 años y el encargado del trabajo comentó que no recibió el sueldo prometido por 3.5 millones de pesos.

Después de eso, el productor de cine habló sobre haber sido secuestrado por dos mujeres, una cubana y una mexicana en 2024. Esto habría ocurrido en la Ciudad de México y minutos después lograría escapar en el Viaducto Miguel Alemán y la Calzada de Tlalpan, tiempo después levantó una denuncia, pero asegura que sigue recibiendo amenazas por este tema.

DCO