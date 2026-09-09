Ecatepec prohíbe toritos de pirotecnia y venta de alcohol durante Fiestas Patrias 2026

El programa cultural estelar en la explanada municipal de Ecatepec de estas Fiestas Patrias 2026 del 15 de septiembre estará encabezado por la cantante oaxaqueña Lila Downs.

El gobierno municipal de Ecatepec prohibirá la quema de los tradicionales “toritos” pirotécnicos y el almacenamiento de pólvora en espacios cerrados durante las Fiestas Patrias 2026, con el objetivo primordial de prevenir incendios, accidentes y tragedias en los festejos del próximo 15 de septiembre.

Para salvaguardar la integridad física de las familias mexiquenses, el ayuntamiento activará el mega dispositivo “Fiestas Patrias en Paz 2026”, en el cual participarán más de mil 800 agentes de la policía municipal acoplados con 113 efectivos de la Secretaría de Marina.

El plan de contención e inspección contempla la aplicación de la Ley Seca en todo el territorio municipal, además de la instalación aleatoria de módulos de alcoholímetro en las avenidas con mayor flujo vehicular para inhibir la conducción bajo los efectos del alcohol.

TE RECOMENDAMOS: Previo al aniversario de La Concordia Volcadura de pipa provoca el cierre total de la carretera federal 120 en Landa de Matamoros

El centro operativo de los festejos se ubicará en la explanada municipal, inmueble donde la programación artística y cultural dará inicio desde las 17:00 horas. El espectáculo estelar estará encabezado por la reconocida cantante y compositora oaxaqueña Lila Downs, junto con elencos locales de danza y folclor.

De forma paralela, células itinerantes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos patrullarán las plazas cívicas de los nueve pueblos originarios de la demarcación, a fin de supervisar la correcta detonación de fuegos artificiales autorizados.

“No queremos nosotros tener ningún tipo de percance que lamentar”, subrayó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, al aclarar que el operativo responde al estricto cumplimiento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que rige la materia en el país.

Las medidas de contención e inspección para las festividades patria fueron anunciadas por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss. ı Foto: Especial.

Asimismo, la corporación de auxilio detalló que únicamente expedirá constancias de no inconveniencia a los comités organizadores que comprueben la procedencia legal, el tipo y la cantidad exacta de material explosivo utilizado en el armado de los castillos pirotécnicos.

El titular de Protección Civil municipal, Jesús Clara González, confirmó que mantiene mesas de diálogo directas con autoridades auxiliares, delegados y Consejos de Participación Ciudadana para transparentar las normas de seguridad e instar al reporte de irregularidades.

Finalmente, las autoridades locales reiteraron que cualquier lote no autorizado de explosivos hallado en viviendas o comercios clandestinos será incautado inmediatamente para su posterior neutralización, aplicando las correspondientes sanciones administrativas y clausuras definitivas a los establecimientos infractores.

Lila Downs engalanará la gran noche mexicana en el corazón de Ecatepec con su inigualable voz. ı Foto: Especial.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR