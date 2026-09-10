Tren Interoceánico mueve 2 millones de toneladas en el sur de México

El corredor multimodal de transporte en el sur del país se consolidó con el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec alcanza un impacto histórico en la economía regional al superar el traslado de dos millones de toneladas de carga nacional e internacional, un hito que beneficia de manera directa a más de cinco millones de habitantes en el sur y sureste de México.

Este sistema ferroviario de transporte multimodal conecta de forma eficiente los océanos Pacífico y Atlántico. La infraestructura dinamiza la actividad comercial en los municipios oaxaqueños y consolida a la entidad como un punto estratégico para el intercambio de mercancías globales.

Entre los productos movilizados destacan más de 40 mil toneladas de granos agrícolas fundamentales para la alimentación y el campo mexicano, tales como maíz, frijol, calabaza, arroz y trigo. Asimismo, la red transporta insumos industriales, materiales de construcción y carga contenerizada.

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El megaproyecto también ha facilitado el traslado de equipamiento especializado para la generación de energía eólica a través de buques de gran calado, lo que refuerza el desarrollo logístico e industrial en los puertos del Golfo de México y del Océano Pacífico.

En el plano internacional, la infraestructura ha demostrado su capacidad operativa con cruces interoceánicos de alto volumen. Durante 2025, la línea ferroviaria movilizó embarques provenientes de Corea del Sur que sumaron cerca de cuatro mil vehículos desembarcados en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.

Para ampliar la capacidad operativa en la región, la administración federal y el gobierno estatal inauguraron las estaciones Chahuites y Juchitán, correspondientes a la Línea K. Este tramo abarca un trayecto de 447 kilómetros entre Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y Ciudad Hidalgo, Chiapas.

La Línea K representa la ruta más extensa de todo el sistema ferroviario interoceánico. Su construcción y rehabilitación contemplan un total de 427 puentes ferroviarios, 600 obras de drenaje transversal y la intervención de 14 estaciones de pasajeros y carga.

El proyecto forma parte del plan integral de infraestructura iniciado en la administración de Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a equilibrar el desarrollo económico del sur del país frente a las entidades del norte y centro de México.

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JVR