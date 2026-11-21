Después de aproximadamente seis años y medio de haber sido víctimas de desplazamiento forzado hacia comunidades vecinas, como Yosoyuxi, 147 familias de la comunidad triqui de Tierra Blanca Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región mixteca de Oaxaca, comenzaron el retorno a sus hogares, de donde fueron expulsadas, en diciembre del 2020, en medio de un conflicto político y social que provocó la división de la población.

En entrevista con La Razón, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que el desplazamiento ocurrió repentinamente, cuando un grupo de habitantes determinó expulsar a otras personas de la comunidad, quienes tuvieron que abandonar sus viviendas, patrimonio y medios de subsistencia, además de interrumpir sus actividades educativas y el acceso a servicios de salud.

De acuerdo con el funcionario, alrededor de 30 familias permanecieron en Tierra Blanca, mientras que otras 147 fueron identificadas como desplazadas.

El Dato: Un intento previo de regreso en julio de 2021 fracasó tras un bloqueo armado, lo que llevó a la CNDH a emitir la Recomendación 36/2022 que acreditó el desplazamiento.

El funcionario explicó que: “El Gobierno del estado que encabeza el ingeniero Salomón Jara comenzó un proceso de diálogo hace cuatro años que ha buscado permanentemente recuperar la cohesión comunitaria, que las personas que viven dentro de Tierra Blanca pudieran acceder a los derechos fundamentales”.

Respecto a la tardanza para concretar el regreso, señaló que durante los dos últimos años de la administración anterior hubo intentos de retorno que no prosperaron, pues las familias que ingresaron nuevamente a la comunidad fueron expulsadas. Además, consideró que en ese periodo no se realizó el protocolo debido para un retorno pacífico y voluntario, tampoco se integraron valores comunitarios y no se determinaron acciones para aumentar la cohesión social.

Detalló que, como parte de la nueva estrategia de conciliación: “En estos cuatro años, hemos ingresado ya en dos ocasiones a Tierra Blanca. La primera fue hace tres años, la situación no fue muy favorable, no se logró el retorno, ni tampoco avanzamos en los diálogos, pero no abandonamos el esfuerzo y, en esta ocasión, hace menos de una semana, ingresamos, junto con el gobernador del Estado, los Cuerpos de Seguridad y 26 instituciones, para reconstruir Tierra Blanca y prepararla para el retorno de las familias”.

Para garantizar la seguridad ante el retorno, adelantó que se contempla la presencia de aproximadamente 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, además de recorridos de vigilancia de la Guardia Nacional. Aseguró que el acompañamiento institucional continuará durante el proceso y que visitará semanalmente la comunidad hasta concluir la actual administración, con el objetivo de proteger a las familias que regresen y evitar nuevos episodios de violencia.

Entre las prioridades, mencionó que esta garantizar el acceso a educación, salud, seguridad y condiciones adecuadas de vivienda, además de reconstruir el tejido social. Entre las garantías para evitar que se repita el desplazamiento, destacó que Oaxaca ya cuenta con una ley que establece y reconoce como delito grave el desplazamiento forzado interno y la implementación de mecanismos a los que pueden acceder las víctimas.

Sostuvo que la aplicación de la legislación debe acompañarse de un trabajo directo con las comunidades para evitar que las diferencias políticas y sociales deriven nuevamente en expulsiones y violencia.

En cuanto a la actuación de las autoridades municipales durante el conflicto, el funcionario reconoció que existen señalamientos de que una administración municipal de hace seis años habría participado en la confrontación interna. Por ello, indicó que al actual gobierno municipal solicitó mantener una posición neutral y procurar que su intervención beneficie tanto a las familias desplazadas como a quienes permanecieron en Tierra Blanca.

Consideró que el retorno es un compromiso de los gobiernos federal y estatal con los pueblos indígenas y con la construcción de la paz en la región triqui, donde los conflictos tienen más de 50 años.