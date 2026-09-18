Capturan a presunto feminicida de Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina en Zapopan

Agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco capturaron a un sujeto que era buscado por el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina desaparecida desde el pasado lunes 14 de septiembre y localizada sin vida el miércoles en un predio ubicado en Zapopan.

Se trata de Eduardo Isaac “N.”, quien ya se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público del área de Feminicidios para que se le investigue y se determine su situación legal en los próximos días.

Hasta el momento, la dependencia estatal no ha brindado más detalles de dónde y cómo ocurrió la captura.

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El día del hallazgo, elementos del Grupo de Búsqueda de Personas de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan también localizaron una motocicleta calcinada a unos metros del cuerpo de Karla Margarita Pérez Jiménez.

Ayer jueves, la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que familiares de la joven recuperaron su teléfono celular, que había sido localizado por una tercera persona, y que, al momento de presentar la denuncia, entregaron el dispositivo al agente del Ministerio Público encargado del caso.

La joven era originaria de Irapuato, Guanajuato, y vino a Guadalajara para estudiar la carrera de medicina.

Sus familiares y amigos se manifestaron el día de ayer, jueves, en dicha ciudad para exigir justicia.

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FGR