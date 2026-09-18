Anuncia Mara Lezama inversión de 3 mil 600 mdp de la CFE para cableado submarino en Cozumel

Cancún. — La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció que el proyecto para modernizar el cableado submarino que abastece de energía eléctrica a Cozumel ya fue adjudicado y comenzará a construirse el próximo 5 de octubre, con una inversión cercana a 3 mil 600 millones de pesos.

Durante el programa La Voz del Pueblo, la Gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que el proyecto representa una respuesta a una necesidad histórica de la isla, luego de las gestiones realizadas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación con la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar y la directora general de la CFE, Emilia Calleja, para destrabar el proceso de licitación federal.

Mara Lezama Espinosa explicó que inicialmente el proyecto no había logrado ser adjudicado debido a que, de acuerdo con los especialistas, requería modificaciones para atender de manera integral las necesidades energéticas actuales y futuras de Cozumel.

“Vale la pena gestionar, vale la pena tocar puertas”, afirmó Mara Lezama Espinosa al destacar que finalmente el fallo de la licitación fue emitido el 15 de septiembre, con lo que la obra se convirtió en una realidad.

Los trabajos contemplan la instalación de aproximadamente 20 kilómetros de cableado submarino, infraestructura que permitirá sustituir el tendido eléctrico existente, cuya antigüedad ronda los 40 años y que ha estado relacionado con el desgaste y las fallas en el suministro eléctrico de la isla.

Mara Lezama Espinosa consideró que la obra tendría una duración aproximada de un año y medio, por lo que se prevé que quede concluida en 2028, con una inversión federal estimada en 3 mil 600 millones de pesos.

La Gobernadora Mara Lezama Espinosa resaltó que la nueva infraestructura permitirá fortalecer y modernizar el suministro eléctrico de Cozumel, al contar con una capacidad acorde con las condiciones actuales de la isla y las necesidades que se proyectan para los próximos años.

Con una inversión cercana a 3 mil 600 millones de pesos, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa (@MaraLezama), anunció que el proyecto para modernizar el cableado submarino que abastece de energía eléctrica a Cozumel comenzará a construirse el próximo 5 de octubre.… pic.twitter.com/LtuRdZb8KR — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 18, 2026

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