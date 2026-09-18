Cae presunto feminicida de alumna española tras escalada de reclamos

El presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte, identificado como Francisco Javier “N”, fue detenido en Cuautla por fuerzas federales y elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que la captura ocurrió después del despliegue de una investigación conjunta entre las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Fiscalía de Morelos y autoridades estatales.

El Dato: LA MÁXIMA casa de estudios del estado tiene un déficit de 300 mdp para el cierre de año, derivado de un incremento de apenas 1.18% en el presupuesto federal asignado.

“Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, señaló García Harfuch, sin precisar en su mensaje la identidad del hombre, el lugar de la captura ni las circunstancias de la operación.

imagen de la detención del presunto atacante de la joven de origen español. ı Foto: Cuartoscuro

Claudia Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, cerca de las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio morelense.

Apenas el miércoles, la fiscalía estatal había emitido ficha de búsqueda del presunto agresor de la estudiante, que realizaba una estancia de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

50 Años de prisión podría alcanzar el asesino

A partir de ese momento Francisco Javier “N” se encontraba sustraído de la acción de la justicia, tras haber sido identificado a través de videos de la escena como el presunto responsable del feminicidio de la joven matriculada en la Universidad de Granada.

La Fiscalía de Morelos informó que Francisco Javier “N” será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere por la presunta comisión del delito de feminicidio.

Hasta el mensaje difundido por García Harfuch no se habían dado a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica del detenido ni los siguientes pasos del proceso penal.

24 horas después de emitirse ficha de búsqueda, fue detenido

El fiscal Fernando Blumenkron dijo que la institución solicitará la pena máxima, que son 70 años de prisión.

En conferencia de prensa, mencionó que se está a la espera del examen toxicológico para saber si el agresor estaba bajo los efectos de alguna droga o alcoholizado en el momento de la detención.

Agregó que el agresor se rapó para no ser identificado y evitar su detención, la cual se realizó en el municipio de Cuautla en las inmediaciones de un mercado.

El Tip: PARA EL CICLO escolar 2026-2027, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos registró una participación de 12,843 aspirantes para el nivel superior.

PROTESTAS. No obstante la captura, los reclamos por la inseguridad y la violencia feminicida en Morelos subieron de tono, después de que se intensificaron los señalamientos no sólo entre la comunidad estudiantil, sino incluso desde el exterior del país, tras el asesinato de la estudiante.

Tanto jóvenes de Morelos como organizaciones internacionales señalaron el aumento de la violencia contra mujeres en la entidad y demandaron acciones para detener los feminicidios.

En entrevista con el periodista Javier Solórzano en el programa de La Razón que se transmite por YouTube, dos estudiantes cuya identidad fue reservada por temor a represalias comentaron que la decadencia en seguridad es “notable”, no solamente dentro de la UAEM, sino al exterior, ya que constantemente hay robos.

Uno de los estudiantes apuntó que la autoridad tuvo que advertir sobre la inseguridad que se vive en Cuautla a la estudiante, quien fue apuñalada el 12 de septiembre luego de caminar por el centro de ese municipio.

Ambos mencionaron que la delincuencia que se vive en Morelos también ha alcanzado a los estudiantes, quienes son víctimas de robos a unos pasos de las instalaciones de la UAEM.

Pidieron que las autoridades den resultados para que los casos de feminicidios de las otras estudiantes mexicanas no queden impunes y que los gobernantes no actúen solamente en el caso de su compañera Claudia Tacoronte.

PIDEN JUSTICIA. Al respecto, el movimiento global independiente Amnistía Internacional capítulo México pidió efectividad contra el feminicidio y que no se normalice este fenómeno.

La organización demandó respuestas del Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida y condenó el asesinato de la estudiante española.

A través de una publicación en su cuenta de X, demandó que las autoridades garanticen a la familia de la joven sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, además de evitar cualquier forma de revictimización durante el proceso.

Matan ahora en Zapopan a una alumna de Medicina

| Por Alan Gallegos |

KARLA MARGARITA Pérez Jiménez, estudiante de Medicina y quien fue reportada desaparecida desde el pasado 14 de septiembre, fue localizada sin vida en un sembradío en la colonia Las Agujas, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

La joven de 22 años, originaria de Irapuato (Guanajuato) y quien se mudó a Jalisco para estudiar Medicina en la Universidad Cuauhtémoc (privada), fue vista por última vez en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan, tras abordar un servicio de transporte en motocicleta.

LA VÍCTIMA desapareció el 14 de septiembre tras abordar una moto por app ı Foto: Especial

Posteriormente, las autoridades iniciaron un operativo para dar con su paradero y fue el 16 de septiembre cuando la Comisaría de Zapopan localizó un cuerpo con huellas de violencia en un sembradío ubicado cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), en la colonia Las Agujas.

La confirmación de la muerte de la joven fue dada a conocer ayer por su hermano Carlos Pérez, en un mensaje que compartió en su cuenta de Facebook: “Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido. Esto no termina aquí”.