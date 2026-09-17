Familia de Claudia Tacoronte llegará a Morelos para repatriar su cuerpo

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMÉX realizaron un homenaje para Claudia Tacoronte

Mientras la familia de Claudia Tacoronte Aguilera viajará este viernes a Morelos para recibir y repatriar el cuerpo de la estudiante española asesinada, la Fiscalía estatal informó la detención de Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, señalado como el principal sospechoso del crimen.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que los familiares de la joven llegarán a la entidad para realizar los trámites correspondientes y recibir los restos de la víctima.

La gobernadora Margarita González Saravia señaló que el Gobierno estatal mantiene comunicación directa con el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, con el propósito de apoyar a la familia en los procedimientos burocráticos y de repatriación.

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En la misma jornada, las autoridades confirmaron la detención de Francisco Javier “N”, conocido como “El Trompas”, quien es considerado el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte.

Un grupo de estudiantes protestó en Cuernavaca, Morelos, el pasado 15 de septiembre, por el feminicidio de la alumna española Claudia Tacoronte Aguilera. ı Foto: Cuartoscuro

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años, era originaria del municipio de Santa Brígida, en Gran Canaria, España, y estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada.

La joven llegó a México en agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El 12 de septiembre fue atacada con un arma blanca en el municipio de Cuautla. El crimen provocó indignación en México y España, así como protestas de estudiantes y colectivos que exigieron justicia y mayores condiciones de seguridad para las mujeres.

El asesinato de Claudia Tacoronte también generó preocupación dentro de la comunidad universitaria, debido a que se convirtió en la cuarta estudiante vinculada con la UAEM asesinada en un periodo de aproximadamente siete meses.

Antes de su caso se registraron los homicidios de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, hechos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles.

La Universidad de Granada, institución de origen de Claudia, condenó el crimen y suspendió nuevos intercambios académicos con la UAEM, en medio de los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad para estudiantes extranjeros.

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MSL