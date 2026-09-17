Fiscalía de Morelos solicitará la pena máxima a feminicida de Claudia Tocoronte

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar dijo que tras la detención del presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte la fiscalía de Morelos solicitará la pena máxima que son 70 años.

En conferencia de prensa el funcionario adelantó que este viernes seguramente el juez fijará la audiencia para formular la imputación y que se busque la vinculación a proceso.

“Nosotros vamos a solicitar a la autoridad judicial que sea la máxima sanción que establece el delito de feminicidio el Código Penal del Estado de Morelos que son 70 años por la forma en la que fue privada de la vida Claudia”, dijo.

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🚨 #ÚLTIMAHORA | Fiscalía de #Morelos buscará pena máxima de 70 años por el feminicidio de Claudia Tacoronte



El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que el presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte fue detenido este… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 18, 2026

También mencionó que se está a la espera del examen toxicológico para saber con precisión si el agresor estaba bajo los efectos de alguna droga o alcoholizado al momento de la detención.

Agregó que el agresor también se rapo para no ser identificado y evitar su detención, la cual se realizó en el municipio de Cuautla en las inmediaciones de un mercado.

Por su parte la gobernadora de Morelos, Margarita Gonzlez Saravia informó que este viernes las autoridades sostendrán una reunión con el Consul de España en México, Marco Rodirguez Cantero.

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MSL