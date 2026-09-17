¿Quién es Francisco Javier ‘N’, el presunto asesino de Claudia Tacoronte?

El pasado 12 de septiembre se registró una tragedia en Morelos, pues una estudiante española que se encontraba de intercambio fue asesinada, y las autoridades de la entidad ya giraron una orden de aprehensión para el presunto feminicida.

Claudia Tacorante Aguilera, una estudiante de España que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue asesinada el pasado 12 de septiembre cerca de las instalaciones de la Casa de Cultura de Cuautla.

La joven de 21 años de edad, originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, España, fue víctima de un asalto por la noche del sábado, y durante este hecho también fue agredida con un arma blanca; de acuerdo con la información que se conoce hasta el momento.

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Luego de que se registrara el feminicidio de Claudia Tacorante en Morelos, su hermana emitió un comunicado por medio de redes sociales, y precisó que la joven se encontraba de intercambio académico en México desde hace tres semanas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos giró una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “N”, quien fue señalado como presunto feminicida de Claudia Tacorante.

Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico



Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba



Descanse en paz pic.twitter.com/XJXE2N9EHL — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

¿Quién es Francisco Javier ‘N’?

La Fiscalía Especializada en FeminicidiosTras recabó diversos videos registrados en el lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de Claudia Tacorante, y esto junto con la información brindada por personas de la entidad derivaron en la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “N”, por su probable responsabilidad del feminicidio de la estudiante.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida el 16 de septiembre del 2026 por la Fiscalía General del Estado de Morelos, Francisco Javier “N” es buscado como probable responsable del delito de femicidio.

En redes sociales diversos usuarios han compartido imágenes y videos en los que presuntamente se puede observar a Francisco Javier “N”, quien incluso fue señalando previamente por robar una bicicleta.

🔎 La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emite ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, como probable responsable del delito de feminicidio.



⚖️ Se presume inocente… pic.twitter.com/CaMHjSVH3L — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 16, 2026

Un video compartido en redes sociales presuntamente muestra los últimos momentos en los que Claudia Tacorante se encontraba con vida luego de haber sido lesionada con un arma blanca.

Los internautas señalan que Claudia intentó refugiarse dentro de la Casa de la Cultura de Cuautla luego de ser asaltada y agredida, lugar en el que fue ubicada por un grupo de personas que solicitaron ayuda a las autoridades.

En dicho video se señala que luego de asaltar y herir a una mujer, el presunto agresor; quien vestía una sudadera blanca y una mochila negra, salió corriendo sobre la calle de los Pinos.

Francisco Javier “N” es conocido bajo el alias de “Paco” o “El Trompas”; y en redes sociales ha sido señalado como una persona que presuntamente se dedica a robar en Cuautla; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Imágenes que presuntamente muestran a Francisco Javier "N" ı Foto: Especial

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