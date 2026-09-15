Marchan en Cuernavaca, Morelos, por feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española

Cientos de estudiantes y activistas marchan este martes en Cuernavaca, capital de Morelos, por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ocurrido el fin de semana.
Con pancartas, banderas, letreros, altavoces, pañuelos morados y otros distintivos, colectivos de estudiantes de la UAEM y otras instituciones marcharon desde el Campus Chamilpa de la UAEM hasta la Plaza de Armas, en el centro de Cuernavaca, para exigir justicia por el caso que se investiga como feminicidio.
Asimismo, las y los manifestantes exigieron que, más allá de este caso, se atienda la violencia que azota al estado y se garantice la seguridad a estudiantes y juventudes.
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“¡¿Por qué nos asesinan si somos estudiantes?!” y “¡Ni una más!”, son algunas de las consignas que se escuchan este martes en la marcha en Cuernavaca.
Entrevistado por los medios de comunicación, un manifestante, quien se cubrió el rostro, exigió que el Gobierno estatal refuerce la seguridad en Morelos.
“Venimos a pedir justicia para nuestra compañera y a exigir que se mejoren las medidas de seguridad. La compañera Claudia no sabía cómo estaba actualmente el municipio de Cuautla; creo que también se le debería haber brindado más información”, dijo el entrevistado.
En videos difundidos por medios digitales se aprecia la alta afluencia de la manifestación de este martes, la cual, además, ha provocado interrupciones viales en la capital morelense, que esta noche albergará los festejos por el Grito de Independencia.
Claudia Tacoronte, estudiante de 21 años de la Universidad de Granada (UGR), España, quien realizaba un intercambio académico en Morelos, fue asesinada el sábado 12 de septiembre.
Su cuerpo fue encontrado esa noche dentro de la Casa de Cultura de Cuautla. Las autoridades investigan el caso como feminicidio.
Captan a presunto feminicida huyendo de escena del crimen
Entre los más recientes avances del feminicidio de Claudia Tacoronte, se difundió un video, recuperado por el diario español El País, que capta al presunto responsable huyendo tranquilamente a pie después de haber cometido el crimen.
En la grabación se mira al masculino, con playera blanca, caminar por las oscuras calles cercanas a la Casa de Cultura de Cuautla. Lleva una mochila y va caminando con paso tranquilo. En algún momento, al doblar la calle, el sujeto acelera el paso.
Otro video difundido también en medios, muestra los momentos en donde los testigos pidieron ayuda, donde denunciaron que la Policía tardó en llegar.
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