Marchan en Cuernavaca, Morelos, por feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española

Estudiantes de la UAEM, colectivos y activistas marchan este martes por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte.

Cientos de estudiantes y activistas marchan este martes en Cuernavaca, capital de Morelos, por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ocurrido el fin de semana.

Con pancartas, banderas, letreros, altavoces, pañuelos morados y otros distintivos, colectivos de estudiantes de la UAEM y otras instituciones marcharon desde el Campus Chamilpa de la UAEM hasta la Plaza de Armas, en el centro de Cuernavaca, para exigir justicia por el caso que se investiga como feminicidio.

#marchaporclaudia



Continúa la marcha de estudiantes de la @uaemorelos en #Cuernavaca



Ahora se encuentra en la av. Emiliano Zapata de la Col. Buena Vista. pic.twitter.com/SrnPSGoXjp — Luis Alberto Beltrán  (@reporteroyosoy) September 15, 2026

Asimismo, las y los manifestantes exigieron que, más allá de este caso, se atienda la violencia que azota al estado y se garantice la seguridad a estudiantes y juventudes.

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“¡¿Por qué nos asesinan si somos estudiantes?!” y “¡Ni una más!” , son algunas de las consignas que se escuchan este martes en la marcha en Cuernavaca.

CAOS VIAL EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA



La marcha de estudiantes de la UAEM se dirigen al centro de Cuernavaca ,que por las fiestas patrias está cerrado Hidalgo, Gutemberg y Noreeleccion.



⚠️ Se recomienda tomar vías alternas y anticipar traslados. pic.twitter.com/JJmeBNCXbP — DerechoDeReplica (@derechoderepli) September 15, 2026

Entrevistado por los medios de comunicación, un manifestante, quien se cubrió el rostro, exigió que el Gobierno estatal refuerce la seguridad en Morelos.

“Venimos a pedir justicia para nuestra compañera y a exigir que se mejoren las medidas de seguridad. La compañera Claudia no sabía cómo estaba actualmente el municipio de Cuautla; creo que también se le debería haber brindado más información”, dijo el entrevistado.

🔴 “¡Ni una más!”: estudiantes de la UAEM marcharon este martes en Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte, joven española de 21 años que realizaba un intercambio en Morelos.



La estudiante fue asesinada con un arma blanca el pasado 12 de… pic.twitter.com/hOp2yKwm5y — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2026

En videos difundidos por medios digitales se aprecia la alta afluencia de la manifestación de este martes, la cual, además, ha provocado interrupciones viales en la capital morelense, que esta noche albergará los festejos por el Grito de Independencia.

Claudia Tacoronte, estudiante de 21 años de la Universidad de Granada (UGR), España, quien realizaba un intercambio académico en Morelos, fue asesinada el sábado 12 de septiembre.

Su cuerpo fue encontrado esa noche dentro de la Casa de Cultura de Cuautla. Las autoridades investigan el caso como feminicidio.

Captan a presunto feminicida huyendo de escena del crimen

Entre los más recientes avances del feminicidio de Claudia Tacoronte, se difundió un video, recuperado por el diario español El País, que capta al presunto responsable huyendo tranquilamente a pie después de haber cometido el crimen.

El País has obtained video footage showing the suspected perpetrator of Claudia Tacoronte’s murder fleeing with a backpack after the attack on the night of September 12.



According to reports, the Spanish student tried to take shelter in the House of Culture, but the attacker… pic.twitter.com/2a5wlS5lmh — Cartel Watch (@CartelWatchNet) September 15, 2026

En la grabación se mira al masculino, con playera blanca, caminar por las oscuras calles cercanas a la Casa de Cultura de Cuautla. Lleva una mochila y va caminando con paso tranquilo. En algún momento, al doblar la calle, el sujeto acelera el paso.

MIENTRAS CLAUDIA AGONIZABA, SU PRESUNTO AGRESOR SE ALEJABA CAMINANDO... TUVO TIEMPO



Un video difundido en redes sociales agrega piezas importantes para reconstruir los últimos minutos de Claudia Tacoronte Aguilera: mientras la estudiante española permanecía gravemente herida, el… pic.twitter.com/AZ9qF3JRRL — David Monroy MX (@DavidMonroyMx) September 15, 2026

Otro video difundido también en medios, muestra los momentos en donde los testigos pidieron ayuda, donde denunciaron que la Policía tardó en llegar.

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