Hermana de Claudia Tacoronte exige justicia tras su feminicidio en Morelos

La hermana de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, Morelos, rompió el silencio para exigir que el caso no se limite a muestras de solidaridad. Su principal petición es que las autoridades investiguen lo ocurrido y logren identificar y detener al responsable.

Claudia había llegado a México aproximadamente tres semanas antes de su asesinato para participar en un intercambio académico. De acuerdo con el relato de su hermana, la joven habría sido perseguida por un hombre después de un presunto intento de robo de su teléfono celular y posteriormente atacada con un arma blanca.

La familiar de la estudiante cuestionó que el supuesto agresor continúe libre y pidió a las autoridades que realicen las acciones necesarias para localizarlo. También relató el impacto que tuvo para sus padres recibir la noticia y señaló que desde antes existía preocupación por las condiciones de seguridad para Claudia.

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La familia también cuestionó el acompañamiento recibido por parte de las instituciones relacionadas con el intercambio académico. Según el relato de la hermana, tanto ella como sus padres no habían recibido el apoyo que, de acuerdo con lo informado públicamente, se estaba proporcionando a la familia.

Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos ı Foto: La Razón (con material de Redes Sociales)

Incluso, aseguró que algunos de los detalles sobre el asesinato de Claudia los conocieron mediante las noticias, situación que generó mayor preocupación entre sus familiares.

Otro de los cuestionamientos se relaciona con el lugar donde Claudia realizaba su estancia. Su hermana explicó que la joven no había elegido específicamente ese destino y consideró que las instituciones responsables de organizar el intercambio debieron tomar en cuenta las condiciones de seguridad de la zona.

Claudia Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada (UGR), se encontraba en México como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Según la información compartida, la joven fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre.

Su cuerpo fue localizado sin vida en las instalaciones de la Casa de Cultura de Cuautla. La Fiscalía de Morelos confirmó el caso y señaló que la investigación se lleva a cabo bajo el protocolo de feminicidio.

Durante una conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum informó además que autoridades federales, incluida la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), colaboran en las investigaciones.

La hermana de Claudia pidió finalmente que no se responsabilice a la joven por lo ocurrido y advirtió sobre el peligro de normalizar la violencia contra las mujeres. Para la familia, el objetivo ahora es que el crimen sea esclarecido y que el responsable sea localizado.

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LMCT