Preparan discusión de iniciativas presidenciales

El Senado de la República iniciará la próxima semana el análisis y discusión en comisiones de las reformas a la Ley de Inversión Extranjera, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco.

El coordinador de Morena señaló que también está por concluir la etapa de revisión, consulta y recepción de propuestas en torno a la legislación en materia de feminicidio, mediante un ejercicio de parlamento abierto.

128 Legisladores integran la Cámara de Senadores

“Vamos a iniciar la próxima semana el proceso de discusión y análisis en comisiones de lo que se refiere a la iniciativa en materia de Ley de Inversión Extranjera”, adelantó.

Mier agregó que el Senado está a la espera de recibir de la Cámara de Diputados la minuta correspondiente a la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, cuya votación en San Lázaro está prevista para el próximo 22 de septiembre.

Una vez recibida, explicó, será turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales para su análisis.

Senado de la República ı Foto: Cuartoscuro

“Una vez que se ha recibido aquí nosotros la minuta, la vamos a turnar a la Comisión de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales”, indicó.

El senador también informó que la Junta de Coordinación Política acordó iniciar a finales de septiembre las comparecencias de integrantes del gabinete federal, como parte del proceso de Glosa del informe presidencial.

Detalló que los encuentros se realizarán entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, y se extenderán hasta noviembre, antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Hoy en la Junta de Coordinación Política acordamos que sea a partir de la última semana de septiembre, la primera de octubre y hasta noviembre cuando se dé la comparecencia de los secretarios ante el pleno, antes de que sea votado el Presupuesto de Egresos de la Federación”, explicó.

Mier señaló que con estas comparecencias se busca cerrar el ciclo de rendición de cuentas correspondiente al segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de la presentación del informe, la elaboración de preguntas y la Glosa en la Cámara de Diputados.

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en el Senado, el pasado 7 de septiembre. ı Foto: Especial

El morenista precisó que todavía no se define qué funcionarios acudirán al Pleno y cuáles comparecerán ante comisiones o en reuniones privadas, pues la Jucopo realizará una revisión antes de presentar el acuerdo definitivo.

“No quisiera anticipar porque fue un acuerdo de la Junta que hicieran más una revisión y, por respeto a los integrantes de la misma, mejor la próxima semana lo anunciamos”, señaló.

El senador adelantó que la evaluación de los funcionarios deberá estar vinculada con los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de revisar los avances y resultados del gobierno federal.

Con ello, el Senado perfila para las próximas semanas una agenda que combinará el análisis de las iniciativas prioritarias de la presidenta con el proceso de rendición de cuentas del Ejecutivo federal.

🔴 Conferencia de prensa del presidente de la Junta de Coordinación Política, @NachoMierV. https://t.co/25NBizjzkh — Senado de México (@senadomexicano) September 14, 2026

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LMCT