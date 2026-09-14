Morena, ‘obligada a pasar a la báscula todas sus candidaturas’: Higinio Martínez

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, el 8 de septiembre de 2026.

Morena debe revisar a fondo a quienes buscarán una candidatura en las próximas elecciones, no sólo para descartar posibles vínculos con organizaciones ilícitas, sino también para verificar su patrimonio y su conducta, advirtió el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda.

“Morena está obligada a pasar a la báscula a todas sus candidaturas que vienen pronto”, sostuvo el senador, al señalar que el partido debe garantizar que sus aspirantes sean mujeres y hombres “limpios” y con las mejores posibilidades de triunfo.

Martínez Miranda planteó que esta revisión debe incluir tanto una posible relación con organizaciones delictivas como el patrimonio y la conducta de los aspirantes, al considerar que presentar buenos candidatos será una de las principales herramientas de Morena para enfrentar a la derecha y a la ultraderecha en las urnas.

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“Un candidato, mujer o hombre, que represente a Morena y que esté limpio de todo (...) tendrá las mejores posibilidades de ganar las elecciones” Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado



El senador también reconoció que Morena debe tener especial cuidado con los casos que puedan generar un costo político para el partido.

Higinio Martínez señaló que Morena debe “pasar báscula” a quienes busquen competir bajo sus siglas, revisando su patrimonio y trayectoria antes de las próximas elecciones.#Morena #HiginioMartínez #Elecciones2027 #Política pic.twitter.com/JpCTtZasZf — Punto 4T (@Punto4T) September 14, 2026

Rechaza impacto en Morena por Rubén Rocha Moya

Al ser cuestionado sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó que hasta ahora haya tenido un impacto suficiente para poner en riesgo el triunfo del partido.

Atribuyó parte de la fortaleza electoral de Morena a la popularidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que estimó en alrededor de 70 por ciento, y sostuvo que la percepción de honestidad de la mandataria beneficia al movimiento.

“Eso nos ayuda mucho, porque la gente lo ve de una Presidenta honesta, honrada, de Morena, y quiere seguir”, señaló.

Ante la posibilidad de que la ultraderecha llegue pronto al poder en México, Martínez Miranda fue tajante: “No la veo, no la deseo y trabajaré para que no sea así”.

Argumentó que una eventual llegada de ese sector no sería conveniente para el país, entre otras razones porque, dijo, sus políticas económicas afectarían a la mayoría de la población y porque existen sectores que pretenden que Estados Unidos intervenga en México.

En ese sentido, rechazó cualquier intervención extranjera y sostuvo que quienes la promuevan deben ser denunciados. “Nuestro país se defiende solo”, afirmó.

También consideró condenable que alguien apoye la intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela, el bloqueo a Cuba o la guerra en Irán.

Al referirse a las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien el fin de semana planteó la necesidad de combatir a las ultraderechas en el mundo, Martínez Miranda marcó distancia con esa expresión.

Explicó que Morena debe enfrentar a sus adversarios mediante mejores propuestas, mejores candidatos y elecciones, y no mediante otro tipo de confrontación.

“No es combatirlos, es defender a nuestro país a través de nuestras propuestas”, resumió.

Martínez Miranda insistió en que Morena deberá concentrarse en presentar candidatos competitivos y sin cuestionamientos para las próximas elecciones.

“Ojalá y tengan malos candidatos, porque eso nos ayuda a nosotros”, dijo al referirse a los partidos de oposición, aunque subrayó que Morena tiene la responsabilidad de seleccionar a sus mejores perfiles.

“La única forma que tenemos de enfrentarla es denunciarla y ganarla con las elecciones”, concluyó.

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cehr