Presidenta sigue tradición de El Grito tras marcar un hito

La mandataria dio El Grito en su 215 Aniversario, acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, en punto de las 11 de la noche, cuando tocó la campana de Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezará este 15 de septiembre su segundo Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, en un acto solemne que volverá a colocar en el centro de la celebración los símbolos patrios, la soberanía, la identidad del pueblo mexicano y el papel de las mujeres en la historia de México.

La mandataria federal volverá a salir en una ceremonia programada para las 23:00 horas, como parte de las actividades conmemorativas por el inicio de la lucha independentista de 1810. En esta ocasión, la Presidenta adelantó que habrá nuevas arengas.

“Voy a mencionar a nuevos héroes y heroínas que normalmente no se nombran en estos Gritos”, declaró el pasado 11 de septiembre.

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El Dato: Mañana continuarán los festejos con el Desfile Militar. La agenda presidencial estará concentrada en la ceremonia cívica y el desfile, previsto para las 10:00 horas.

La noche del 15 contempla un programa festivo que iniciará a las 20:00 horas con la participación de varios exponentes de la música mexicana en la Plaza de la Constitución. Las autoridades convocaron a la población a concentrarse a partir de las 19:00 horas.

El menú artístico incluirá la participación de los tres ganadores de la competencia México Canta: Tiffany Galvis, Lisandra Espinoza y Brian Soto, quienes fueron anunciados como vencedores el domingo pasado.

También se presentará José Alfredo Jiménez Medel, nieto del compositor José Alfredo Jiménez, como parte de las actividades por el centenario del natalicio del cantautor.

280 mil personas asistieron a El Grito el año pasado en el Zócalo

Se espera, además, la participación de Legado de Grandeza, agrupación responsable de la canción “Himno Migrante”, impulsada por el Gobierno federal.

A estas presentaciones se sumarán agrupaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar), así como el Mariachi de la Guardia Nacional (GN).

El cierre del concierto estará a cargo de Intocable, cuya participación fue confirmada por la Presidenta desde el pasado 9 de septiembre.

HISTÓRICO. En 2025, Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer en dirigir El Grito de Independencia en la historia del país. La noche de ese 15 de septiembre, el pueblo de México atestiguó un momento inédito en más de dos siglos de vida independiente.

Durante su primera ceremonia, la jefa de Estado pronunció una arenga que mantuvo la estructura tradicional, pero incorporó un reconocimiento especial a las mujeres que participaron en la lucha de Independencia y en la construcción de la nación mexicana.

Desde el balcón principal de la sede del Gobierno de México, la Presidenta Sheinbaum exaltó: “¡Viva la Independencia!”. También lanzó vivas a: Miguel Hidalgo y Costilla; José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina, La Capitana, las heroínas anónimas de la patria, las mujeres indígenas; las hermanas y hermanos migrantes y la soberanía nacional.

El reconocimiento a Josefa Ortiz Téllez-Girón destacó porque la mandataria federal utilizó su apellido de soltera, mientras que también visibilizó a mujeres insurgentes que durante años quedaron relegadas de los relatos tradicionales sobre la Independencia.

La arenga concluyó con un mensaje de defensa de la soberanía nacional: “¡Viva un México independiente y soberano!”, una frase que también fue interpretada como una reivindicación del país frente a las presiones y señalamientos provenientes del extranjero.

Otro de los elementos que marcaron el primer Grito el año pasado fue el vestuario que eligió para la ceremonia. La Presidenta lució un vestido morado, color asociado con la lucha feminista.

La prenda incorporó un bordado artesanal de origen nahua, elaborado en San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, por la maestra artesana Virginia Verónica Arce Arce. El diseño estuvo a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, mientras que la confección fue realizada por Rocío Castro.

El vestido fue considerado parte del mensaje político y simbólico de la ceremonia, al combinar elementos de la identidad mexicana con una referencia a la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. A ello se sumó que la mandataria recibió la bandera nacional de manos de una escolta integrada exclusivamente por mujeres del Heroico Colegio Militar. Además, la banda presidencial que portó durante el acto fue elaborada por mujeres militares.

EL DESFILE. Sheinbaum Pardo anunció que su conferencia matutina será suspendida este martes 15 y miércoles 16 de septiembre, con motivo de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México.

“Nos vemos hasta el jueves. Nos vemos en El Grito mañana y nos vemos en el desfile de la Independencia”, señaló.

El tradicional Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, cuyo recorrido iniciará a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino, también será presidido por la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

El acto, con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, contará con la participación de aproximadamente 15 mil integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

El recorrido partirá del Zócalo de la Ciudad de México y continuará por calles del Centro Histórico, entre ellas 5 de Mayo, para incorporarse a Eje Central y Avenida Juárez. Los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma hasta llegar al Campo Marte.