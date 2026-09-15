Autopsia política

Pues resulta que el senador morenista Raúl Morón hizo su propio diagnóstico para entender qué le pasó a las aspiraciones que tiene —o más bien tuvo— rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027. Esto luego de que la brújula política del partido guinda se inclinó hacia el perfil del exfiscal estatal, Carlos Torres Piña, con quien ahora, según las reglas del juego, desde el segundo lugar en el que quedó, debe cerrar filas. En este contexto, el legislador aceptó que el tema del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pudo haberlo afectado. El michoacano admitió que el crimen que cimbró a su estado y al país entero golpeó el escenario que él mismo había construido con miras a buscar la candidatura de Morena al gobierno estatal. Así que, mientras unos siguen haciendo cuentas sobre posicionamientos, alianzas y votos, nos dicen que a Raúl le tocó hacer sus propios cálculos, para entender que el escenario no siempre son los adversarios, las encuestas o las pugnas internas los que terminan complicando una aspiración. A veces basta con que la realidad política, social, se atraviese en el camino.