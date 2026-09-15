Pues parece que en Morena andan buscando el mecanismo que de verdad ayude a verificar si quienes quieren aparecer en las boletas de 2027 no traen algún peso de más. El presidente del Senado, Higinio Martínez, se sumó a las voces que impulsan que el partido debe someter a rigurosa revisión a todas y todos sus aspirantes, sin excepción, no sólo para detectar posibles vínculos con organizaciones ilícitas, sino también para conocer su patrimonio, trayectoria y conducta, sobre todo, ¡conducta! “Morena está obligada a pasar a la báscula todas sus candidaturas”, resumió ayer el líder de la Mesa Directiva de la Cámara alta. Así que, nos hacen ver, antes de las encuestas y de aquello de medir quién es quién en las preferencias, habrá que sopesar otras cosas. Y es que el propio partido ha venido anunciando filtros para revisar los perfiles que buscarán una candidatura, en un proceso electoral en el que el vínculo entre política y crimen se ha convertido en una de las principales preocupaciones. Por lo pronto, habrá que ver quiénes se animan a subirse a esa “báscula”.