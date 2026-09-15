Explosión de planta de sal en Jáltipan; 3 fallecidos

UNA EXPLOSIÓN ocurrida ayer, 14 de septiembre, en la planta de sal de Jáltipan, ubicada en Veracruz, dejó al menos tres muertos y varios lesionados, según autoridades de dicho municipio.

A través de un boletín informativo, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz confirmó que el siniestro inició en un pozo de salmuera con diésel, al interior de la planta de sal PMV Minera.

“En el sitio se mantiene un puesto de mando para coordinar las labores de emergencia, mientras las fuerzas de tarea realizan los trabajos correspondientes. El incendio permanece activo y es atendido por equipos de emergencia”, señaló.

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En redes sociales, el presidente municipal de Jáltipan de Morelos, Gildardo Maldonado, actualizó la información sobre las personas afectadas y confirmó públicamente la gravedad de la situación: “Nos topamos con una persona con quemaduras muy graves y lo pudimos trasladar. Esa persona está grave todavía, esperemos viva. Lo llevamos consciente, y ahorita me informa que sí está muy grave. Él nos comentó que habían personas fallecidas y más lesionados”. El edil pidió toda la ayuda posible a los ciudadanos del lugar, específicamente a quienes tengan conocimientos en primeros auxilios.

Con corte a las 20:00 horas, el incendio seguía activo, por lo que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, urgió a Protección Civil a desplegar los recursos necesarios y colaborar con los municipios de

Coatzacoalcos y Minatitlán para mitigar el siniestro. De acuerdo con información del gobierno veracruzano, los hospitales del IMSS-Bienestar, así como IMSS e ISSSTE en Minatitlán y Coatzacoalcos, recibirán a las personas afectadas tras dicho accidente en Jáltipan, poblado que cuenta con un aproximado de 39 mil habitantes.