Critica viajes a Europa en medio de proceso electoral

DURANTE LA MAÑANERA del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó los viajes de integrantes de Acción Nacional a Europa y sostuvo que los partidos deben mantener cercanía con la población, particularmente cuando el país entra en una etapa de definiciones políticas rumbo a 2027.

La mandataria federal consideró “increíble” que uno de los partidos políticos del país decidiera trasladarse al continente europeo justo cuando inició el proceso electoral en México y comparó a sus integrantes con los grupos conservadores del siglo XIX.

“Imagínense que uno de los partidos políticos inicia el momento electoral en el país y decide irse a Europa. ¿No es de verdad increíble?”, expresó.

Sheinbaum Pardo también cuestionó los motivos del viaje y sugirió que los panistas podrían buscar que desde el extranjero se influya en los asuntos nacionales.

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“Son como los conservadores del siglo XIX. ¿A Europa? ¿A qué va a Europa? ¿A que desde afuera se influya en México?”, planteó la mandataria.

La Presidenta además arremetió contra los señalamientos de sus opositores y aseguró que han perdido credibilidad entre la población. “Cada vez son más mentirosos y cada vez la gente les cree menos”, afirmó.

Las declaraciones se producen en el contexto del inicio del proceso electoral, etapa en la que los partidos políticos deberán definir sus estrategias, fortalecer sus estructuras y preparar la selección de perfiles para los próximos comicios.

En ese escenario, la mandataria consideró que el PAN debería concentrarse en el trabajo territorial y en la construcción de una agenda propia, en lugar de realizar actividades en el extranjero.

La Presidenta insistió en que la política nacional debe mantenerse vinculada con las necesidades de la ciudadanía y cuestionó que los partidos de oposición busquen proyectar sus diferencias fuera del país.