Simulacro de sismo en San Lázaro

Y nos recuerdan que desde el 2001 en nuestro país septiembre es el mes de Protección Civil y, para bien, hay instituciones que se lo toman en serio. Es el caso de la Cámara de Diputados que ayer a mediodía llevó a cabo un simulacro de sismo. La idea es que los legisladores y el personal que labora en San Lázaro sepa cómo reaccionar ante un posible movimiento telúrico. Nos cuentan, por cierto, dos temas relevantes relacionados con el ejercicio. Primero, que por primera vez en la presente legislatura se realizó con todas las diputadas y diputados presentes, quienes se tuvieron que ir a un breve receso de la sesión ordinaria. Y segundo, que quienes participaron en esta actividad, que estuvo bajo la coordinación de Mauricio Farah desde la Secretaría General, lograron un buen resultado, pues se redujo el tiempo de desalojo de más de cinco mil personas de los más de 10 inmuebles que conforman el Palacio Legislativo de San Lázaro. Hubo orden y eso ayudó a evitar incidentes, que es lo que se busca y más cuando hay una mayor presencia de personas.