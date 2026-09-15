Y el que resultó ser un fan de las expropiaciones fue el gobernador de Baja California, Víctor Castro, de quien se ha viralizado un video en el que se le ve advertir que “habría que expropiar cuando llegue el momento y el perjuicio sea para la sociedad. No tenemos por qué buscar el que no se llegara a expropiar bienes que hoy pertenecen a privados”. Hay quien considera que estos dichos no caen en buen momento, pues es sabido que lo que ha estado buscando el Gobierno es dar certeza para que el capital privado invierta en el país. Y más que atacar a privados, lo que ha buscado es tener empresas con administración e inversión estatal. Castro en esa lógica ha subrayado que “expropiación no es una palabra maldita” y ha agregado: “Sí, sería muy importante no sólo las navieras, sino que fuéramos quitándole todo lo que privatizaron, de poco a poco. Volvieran los bancos a ser nacionales, volvieran los ferrocarriles a ser nacionales, como ya lo estamos logrando, volviera la aviación como lo estamos impulsando con Mexicana de Aviación”. Uf.