La oposición exige fiscalizar el gasto educativo en 2027

Inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 en Cuernavaca, Morelos, el pasado 31 de agosto.

DIPUTADAS de Acción Nacional anunciaron que vigilarán el gasto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante 2027 y exigieron resultados medibles al titular de la dependencia, Mario Delgado. Cuestionaron que el aumento presupuestal para educación no se traduzca necesariamente en mejores aprendizajes y demandaron evaluar el uso de los recursos.

Diputadas del PAN advirtieron que darán un estricto seguimiento al gasto educativo y exigieron resultados ante los rezagos que enfrenta el sistema mexicano.

El Tip: Para el próximo año, se planteó un presupuesto de más de 576,631 millones de pesos para la SEP, un aumento de 6.7% en comparación con los 523,858 millones para 2026.

Cuestionaron al Gobierno federal por el incremento presupuestal planteado para educación, al considerar que los indicadores y metas educativas no son suficientes para garantizar que México alcance los estándares mínimos de las evaluaciones nacionales e internacionales.

La diputada federal Paulina Rubio señaló que el aumento de recursos debe estar acompañado de una política educativa basada en resultados, con objetivos públicos y medibles que permitan conocer si las niñas y los niños están aprendiendo.

“No nos satisface que sean los mismos maestros que se autoevalúen e impongan calificaciones o metas. Necesitamos que sigan las evaluaciones como PISA, para que nos puedan ayudar a ver áreas de oportunidad”, indicó.

La legisladora cuestionó cuánto del presupuesto llegará verdaderamente a los salones de clase y cuánto se destinará a recuperar los aprendizajes en matemáticas y lectura, así como a la capacitación y acompañamiento de los docentes.

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Por su parte, Laura Álvarez Soto, diputada local y presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, advirtió que el incremento planteado para educación debe traducirse en mejores resultados dentro de las aulas y no limitarse a representar un aumento en el gasto público.

Señaló que el Proyecto de Presupuesto contempla alrededor de 1.28 billones de pesos para educación; sin embargo, consideró que los resultados de PISA obligan a revisar cuánto se gasta y para qué.