Contabilizar ‘boletas planchadas’ abre la puerta a ‘legalizar el fraude’: PAN

El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, durante declaraciones a la prensa, el 14 de septiembre de 2026.

El coordinador de las y los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que permitir el conteo de boletas que lleguen a las urnas sin doblez, conocidas como “boletas planchadas”, equivaldría a “legalizar el fraude electoral” y llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a corregir este criterio de cara a los comicios de 2027.

Anaya Cortés explicó que las características físicas de las urnas impiden introducir una boleta sin doblarla, por lo que cuestionó que la autoridad electoral determine que esos documentos puedan ser contabilizados en la elección.

“Pues es legalizar el fraude, es un absoluto sinsentido”, afirmó.

El senador explicó que las urnas cuentan con una abertura pequeña por la que, dijo, una hoja únicamente puede ingresar si está doblada. Por ello, consideró que encontrar boletas sin doblez dentro de una urna sería un indicio de que no fueron depositadas por ciudadanos durante la jornada electoral.

“Cuando una urna está llena de hojas que no están dobladas, significa que esas hojas no las depositaron ciudadanos votando, significa que las depositó alguien que tuvo el control de esa urna y que las pudo meter cuando la urna estaba abierta” Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado



El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, durante declaraciones a la prensa, el 14 de septiembre de 2026. ı Foto: pan.senado.gob.mx

Boletas sin doblar es ‘legalizar el fraude electoral’

Ricardo Anaya cuestionó que el INE pueda determinar que esas boletas sean válidas y contabilizadas pese a no cumplir con esa condición física.

“Que la autoridad electoral diga que, aunque las boletas no estén dobladas, aunque no sean votos de ciudadanos, de todas maneras se van a contar, no es otra cosa más que legalizar el fraude electoral”, sostuvo.

El coordinador panista hizo un llamado a corregir el criterio antes de la elección de 2027 y advirtió sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, tendría mantenerlo.

“Esto es algo que se tiene que corregir y de no corregirse mandaría un pésimo mensaje, porque lo que estaría anticipando es un fraude electoral cantado” Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado



El senador también calificó como “gravísimo” el relajamiento de controles y procedimientos dentro del INE, particularmente ante el reconocimiento de consejeros electorales sobre deficiencias en algunos procesos y cadenas de custodia.

Anaya Cortés acusó al órgano electoral de actuar con laxitud frente a presuntas violaciones a la legislación electoral y vinculó esa crítica con la decisión sobre las “boletas planchadas”.

“Nosotros vemos a un árbitro electoral, por un lado, ausente, en donde se está violando de manera sistemática la ley”, afirmó.

En particular, insistió en que resulta incongruente que el árbitro electoral permita el conteo de una boleta que no pudo ser introducida normalmente en una urna.

“Este tipo de decisiones absurdas, como decir que no importa que la boleta no se haya doblado, de todas maneras, se va a contar, cuando no hay manera de meter una boleta que no se dobló” Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado



Ante este escenario, el senador panista planteó que el INE debe reforzar sus controles y asumir su papel como autoridad electoral imparcial.

“Nuestra exigencia es doble. Por un lado, a que dejen a un lado la laxitud, su ausencia; y, por otro lado, que asuman su responsabilidad como árbitro imparcial”, expresó.

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cehr