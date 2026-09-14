Claudia Sheinbaum se reúne con Los Tigres del Norte previo a las Fiestas Patrias 2026

Claudia Sheinbaum destacó el impacto cultural de Los Tigres del Norte tras su encuentro en Palacio Nacional.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro privado con los integrantes de la agrupación musical Los Tigres del Norte en las instalaciones de Palacio Nacional, cerca de las conmemoraciones correspondientes a las Fiestas Patrias 2026.

La propia mandataria federal dio a conocer la reunión a través de una publicación en sus redes sociales, donde expresó su satisfacción por recibir al conjunto norteño.

“Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional. Un grupo musical que representa mucho para las mexicanas y los mexicanos, aquí y en todo el mundo”, indicó la Presidenta.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó la relevancia cultural que tienen Los Tigres del Norte para la población mexicana tanto en el territorio nacional como a nivel internacional.

Durante su pronunciamiento, la Jefa del Ejecutivo federal enfatizó las cualidades personales de los músicos.

Expresó que, más allá del ámbito artístico, los integrantes del grupo se caracterizan por su sencillez humana en medio de su trayectoria, al tiempo que manifestó el orgullo que generan sus triunfos en el público.

“Además de su música, son personas muy sencillas dentro de su grandeza. Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de todos sus éxitos”, concluyó Claudia Sheinbaum en su mensaje en la red social X.

Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional. Un grupo musical que representa mucho para las mexicanas y los mexicanos, aquí y en todo el mundo.



Además de su música, son personas muy sencillas dentro de su grandeza. Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos… pic.twitter.com/9cD9dXeMRh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 15, 2026

La reunión entre la titular del Poder Ejecutivo y los artistas se concretó en los días previos a la celebración del Grito de Independencia de este año.

Hasta este momento, las autoridades no han confirmado si Los Tigres del Norte formarán parte de la cartelera artística o tendrán alguna intervención en los festivales musicales programados en el Zócalo capitalino para el próximo 15 de septiembre.

No obstante, la agrupación musical ya cuenta con un compromiso agendado para las festividades patrias de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza. Dicha demarcación colinda de manera directa con la alcaldía Cuauhtémoc, zona donde se ubica la Plaza de la Constitución y el Palacio Nacional.

Los Tigres del Norte sostienen de manera continua una presencia constante en el mercado de los Estados Unidos mediante el desarrollo de su gira de conciertos. En dicha nación han obtenido diversos reconocimientos de carácter oficial y han asumido un papel como portavoces del sector migrante.

Su repertorio discográfico incluye composiciones emblemáticas como “Somos más americanos” y “La jaula de oro”, piezas que abordan la defensa de la identidad cultural y los derechos de la comunidad mexicana en el extranjero.

Asimismo, el grupo participa activamente en encuentros culturales y homenajes orientados a fortalecer los vínculos entre México y la población hispana residente en el exterior.

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JVR