Aseguran armamento de alto poder y otras 65 armas largas en El Rosario, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron 68 armas de fuego en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo las autoridades, el decomiso ocurrió el pasado 12 de septiembre durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Entre lo asegurado se encuentran un fusil Barret calibre .50, una ametralladora calibre .50, una ametralladora M1 y 65 armas largas, además de 6 mil 498 cartuchos de diversos calibres, 145 cargadores y diverso equipo táctico.

Autoridades federales aseguraron armamento de alto poder en El Rosario, Sinaloa. ı Foto: Especial

Las autoridades señalaron que lo asegurado fue puesto a disposición de la FGR, con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones y las acciones periciales correspondientes.

Asimismo, destacaron que durante la actual administración se han asegurado 27 mil 003 armas de fuego, 4 millones 854 mil 347 cartuchos y 119 mil 780 cargadores, resultados que, según las autoridades militares, contribuyen a debilitar las estructuras criminales.

Detienen a 5 personas e inhabilitan laboratorio en Sinaloa

Por otra parte, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, en coordinación con la SSPC y la FGR, detuvieron a cinco personas e inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de droga sintética en Sinaloa.

El pasado 12 de septiembre, en el municipio de Culiacán, las autoridades aseguraron a las personas detenidas 5 armas largas, 25 cargadores, 750 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

En tanto, en el municipio de Cósala, localizaron e inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de droga sintética, donde fueron asegurados un reactor mediano, un condensador cilíndrico, 6 bidones de acetona de 50 litros cada uno, 8 ollas vacías de 40 litros, un costal de sosa cáustica de 20 kilogramos, 5 tambos de alcohol etílico, 2 tinas de 500 litros y un tambo de acetona de 200 litros.

El comunicado señala que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr